الإثنين 06 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«النقل والهندسة»: 106 ملايين جنيه إيرادات الشركة بنهاية يونيو

قطاع الأعمال
قطاع الأعمال

كشف تقرير صادر عن شركة النقل والهندسة، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية عن حجم الإيرادات التي تستهدفها الشركة خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢.

ووفقًا للتقرير، حصلت «الدستور» على نسخة منه فإن شركة النقل والهندسة تستهدف تحقيق 106 ملايين جنيه إيرادات بنهاية يونيو المقبل، موضحًا أنه لم يتم الإعلان عن حجم الاستثمارات التي من المفترض أن تضخها الشركة، ويرجع ذلك بسبب عدم اتضاح دراسة الجدوى الخاصة بإنشاء مصنع الاطارات مع الهيئة العربية للتصنيع والإنتاج الحربي، بسبب أن دراسة الجدوى التي تجريها إحدى الشركات الأجنبية الخاصة بإنشاء مصنع الإطارات سيتم الإعلان عنها خلال يناير المقبل.

وذكر التقرير أن حجم الصادرات التي وضعتها الشركة في مشروع الموازنة الخاصة بها يبلغ ٢.٣ مليون جنيه.

وأكد عمادالدين مصطفى، الرئيس التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أهمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وبيلا روسيا التي تمتلك تقنيات صناعية متنوعة، وبالتالي يمكن التعاون في العديد من المجالات الصناعية من بينها صناعة إطارات السيارات والبويات والكيماويات والأسمدة.

جاء ذلك خلال استقبال وفد من الشركات البيلاروسية بدعوة من النقابة العامة للكيماويات، لإجراء مباحثات بين القابضة الكيماوية ووفد الشركات.

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