الإثنين 06 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لتقديم المأكولات السريعة..

محافظ قنا يعاين ثانى نموذج محلى الصنع لعربة متنقلة

محافظ قنا
محافظ قنا

عاين اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، ثاني نموذج محلي لعربة متنقلة لتقديم المأكولات السريعة من إنتاج إحدى شركات القطاع الخاص، واستمع إلى شرح تفصيلى حول إمكانياتها، رافقه كل من المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام للمحافظة، والسكرتير العام المساعد، ورئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بقنا، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.


وأوضح «الداودي»، أن العربة تم إنتاجها بواسطة إحدى شركات القطاع الخاص بمدينة قنا، مشيرًا إلى أن العربة مجهزة بخامات عالية الجودة تشتمل على إدراج لتخزين المواد الغذائية، وأرفف لتجهيز وعرض الطعام، بالإضافة إلى صنبور وخزان مياه، وخزان صرف، وتوصيلات كهربائية ومصابيح ضوئية داخلية وخارجية وإشارات ضوئية عاكسة، كما أن العربة قابلة لتركيب سخان مياه كهربائي وتكييف، كما أنها مطابقة للاشتراطات الصحية والسلامة المهنية، لافتًا إلى أن التصميم يصلح لتجهيز وبيع الوجبات السريعة "تيك أواي"، الأيس كريم، الساندوتشات المتنوعة.

وأضاف أنه ستتم المفاضلة بين النموذج الأول الذي تم إنتاجه بمصنع الألومنيوم وبين هذا النموذج لاختيار الأفضل بينهما من حيث الجودة والتجهيزات والسعر الأنسب، تمهيدًا لطرحها للشباب، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار حرص المحافظة على دعم الشباب ومساعدتهم في دخول مجال ريادة الأعمال بهدف خلق فرص عمل جديدة للشباب مع عدم إعاقة حركة المرور والمارة، وتنفيذ نموذج ناجح مرضى لجميع الأطراف. 

يذكر أنه يمكن للشاب شراء العربة بنظام التمويل سواء من خلال أحد البنوك أو من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ويتم السداد بنظام الأقساط بفائدة ميسّرة، ثم يقوم بإنهاء إجراءات الترخيص في الوحدة المحلية للمدينة التابع لها، وفقًا للقانون رقم 92 لسنة 2018 الخاص بوحدات الطعام المتنقلة، بالإضافة إلى التجهيزات اللازمة لنوعية النشاط الذى سيعمل به.

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وائل لطفي

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