الإثنين 06 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

قميص الأهلى بصورة الرئيس.. هدية الخطيب لبطل «قادرون باختلاف»

جريدة الدستور

استقبل محمود الخطيب، رئيس نادى الأهلى، أحمد طارق، بطل السباحة وأحد أعضاء "قادرون باختلاف".

وطلب أحمد طارق من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى احتفالية أمس "قادرون باختلاف" تحقيق رغبته بممارسة لعبة السباحة فى نادى الأهلى.

وبادر الكابتن محمود الخطيب بالموافقة والترحيب بتلبية رغبة أحمد طارق.

ووجه الخطيب الشكر والتحية للرئيس السيسي لبالغ اهتمامه بكل شرائح المجتمع المصري وفي مقدمتها ذوو الهمم. والعمل على تلبية احتياجاتهم وتنمية مهاراتهم واستفادة الوطن من قدراتهم، خاصة أن هناك كثيرين من هؤلاء الشباب المثمر رفع علم مصر في محافل رياضية دولية وآخرها دورة طوكيو، التى حقق خلالها أبطال مصر من ذوى الهمم إنجازات وميداليات عديدة.

 

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الطابع الأخلاقى لإدارة الرئيس السيسي

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