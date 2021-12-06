الإثنين 06 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضحية غدر صديقتها.. خالة «فتاة المول»: عاوزين حقها (فيديو)

نجلاء فتاة المول
نجلاء فتاة المول

قالت الحاجة «فتحية» خالة المجني عليها نجلاء نعمة الله بدر، ضحية غدر صديقتها، إن ابنة شقيقتها كانت فتاة خيرة، وكانت لا تتردد في مساعدة الغير وخاصة على الفقراء والأيتام، لافتة إلى أنها كانت تحضر قبل وفاتها لتجهيز فتاة يتيمة للزواج ولكن غدر صديقتها لم يهملها إتمام مساعدة تلك الفتاة.

وأضافت خلال بث مباشر مع «الدستور»، أن صديقتها التي جعلتها تتولي العمل في وظيفتها لمدة شهرين أثناء امتحاناتها ولمساعدتها أيضًا هي من غدرت بها، وخططت لقتلها بدافع الغيرة والحقد.

وتابعت، أن الجميع يشعر بحالة من الكسرة، خاصة والدتها ووالدها، وندعو جميعا بالقصاص العادل من القتلة الذين أرادوا الإفلات من العقاب، ولكن الله ظهر الحق رغم أن المتهمين حاولوا محو كل الدلائل على جريمتهم.

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وأوضحت، أن المتهمة «نورهان» حطمت أجهزة الكاميرا في العيادة التي كانت تعمل بها المجني عليها، ولكن وجود «فلاشة» في مكان الجريمة تم تسجيل عليها ما حدث هو من كشف أمرهم، مشيرة إلى أن المتهمة أنهت الجريمة وذهبت للنوم في منزلها دون أي شعور بالذنب وعندما تم استجوبها من ضباط المباحث، اظهرت تفاجأها بالواقعة لإثبات بعدها عن الجريمة.

وأكدت الحاجة فتحية، أن الله كما أظهر الحق وسخّر لابنة شقيقتها جنودًا من رجال الشرطة والنيابة تولوا القضية باهتمام حتى وصلت لمحكمة الجنايات، سوف يقف معنا دايمًا مرددة «احنا عاوزين حقها.. القصاص العادل».

يذكر أن شهدت محكمة جنايات الإسكندرية، الدائرة 35، اليوم، نظر القضية المعروفة إعلاميا بمقتل «فتاة المول» بعد ورود التقرير النهائي للطب الشرعى لهيئة المحكمة، والاستماع لطلبات دفاع المتهمين والذي هم صديقة المجني عليها واثنين من أقارب المتهمة الأولى.

 
 

خالة نجلاء المجني عليها

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غدر الصحاب فتاة المول ضحية صديقتها الإسكندرية محكمة الجنايات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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