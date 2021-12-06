مسؤول بالمالية: «كورونا» وراء فقد الاقتصاد العالمي 6 تريليونات دولار خلال 2020

قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الاقتصاد العالمي فقد 6 تريليونات دولار بسبب جائحة كورونا حتى نهاية 2020.

أضاف كوجك، في الجلسة العامة لمجلس النواب أبريل الماضي، وحصلت “الدستور” على نسخة منه أن ساعات العمل فقدت أكثر من 10% وزيادة معدلات المديونية العالمية بنحو 15% من الناتج المحلي وهى أرقام لم يشهدها العالم من قبل وتزيد عن حجم المديونيات العالمية التي تحققت بسبب الحرب العالمية الثانية.

وتوقع تقرير لـ(أونكتاد) أن تصل خسائر الاقتصاد العالمي بسبب انهيار قطاع السياحة بسبب تداعيات الجائحة إلى أكثر من 4 تريليونات دولار حيث منيت السياحة الدولية والقطاعات المرتبطة بها بخسائر تقدر بنحو 2,4 تريليون دولار في 2020 بسبب الآثار المباشرة وغير المباشرة للانخفاض الحاد في عدد السياح الدوليين.

وكشف تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن انهيار السياحة الدولية بسبب وباء كوفيد- 19 قد يؤدي لخسارة الاقتصاد العالمي خلال عامي 2020 و2021 وأنه "على المستوى العالمي، أدت الضربة التي وجهها الوباء للسياحة الدولية إلى خسارة في إجمالي الناتج المحلي تتجاوز 4000 مليار دولار لعامي 2020 و2021 فقط.

كما منيت السياحة الدولية والقطاعات المرتبطة بها بخسائر تقدر بنحو 2,4 تريليون دولار في 2020، بسبب الآثار المباشرة وغير المباشرة للانخفاض الحاد في عدد السياح الدوليين.