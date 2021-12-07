كيف تصبح «تريند» في مصر والوطن العربي؟.. «الدستور» تخترق شركات بيع الشهرة المزيفة

بضغظة "زر" واحدة فقط، أصبح الأمر أكثر سهولة في وقتنا الحالي، لتصل إلى قمة النجومية، وتنال شهرة واسعة دون مجهو، يتحدث عنك رواد التواصل الاجتماعي، من خلال منشور يحتوي على بعض الكلمات المرتبة بتقنية محكمة، وصورة خاصة بالشخص المذكور.



لماذا إذن، بعض الأشياء تصبح "تريند" بينما البعض الآخر لا ينقر تمامًا؟.. في هذا التحقيق سوف نكشف عن سبب حدوث "التريند" في معظم الأوقات، واتجاه الأفكار والأفعال المعنية، سنحدد أيضًا العناصر التي تدفع موضوعًا ما ليصبح واسع الانتشار، حين يصبح تأثيره قوة لا يمكن إيقافها.



لكن يبقى سؤال واحد فقط، اختارت "الدستور" أن تطرحه خلال التقصي من هذه المعلومات التي تشغل بال أغلب رواد "السوشيال ميديا، متي يكون "التريند" مزيفًا وليس حقيقيًا؟، ذلك ما نجيب عليه في السطور التالية، بعد التوغل داخل المجموعات السرية التي تتبنى فكرة إطلاق "التريند".



50 ألف جنيه مقابل الشهرة في أقل من ساعتين

في وقت قصير للغاية، تستطيع أن تكون من أكثر الأشخاص شهرة على صفحات التواصل الاجتماعي، وبالأخص موقعي (فيسبوك وتويتر)، ويمكنك أيضًا أن تقضي على نجومية شخصًا ما، وتطيح به أرضًا إذ جمعت بينكما عداوة، كُل هذا يتم بواسطة مجموعة من الشركات المسيطرة على "السوشيال ميديا، والذين استغلوا خبراتهم بالتقنيات الحديثة أسوء استغلال.



يظهر الأمر في البداية على أنه شئ معقد، لكن هناك من يجعله سهلًا وبسيطًا، فبمجرد أن تدفع ما تملك من أموال عدة، سرعان ما تجني في المقابل ثمار الشهرة والنجومية، هذا هو المبدأ الذي اعتمدت عليه بعض الشركات مؤخرًا في تلبية مطالب الجميع من السعي وراء "التريند"، وبالفعل نجحوا في إثبات ما يستطيعون فعله خلال سنوات قليلة، ليكون الاعتماد عليهم كليًا في الحاضر والمستقبل.



استغرقت رحلة "محرر الدستور" داخل عالم شراء "التريند" ساعات قليلة فقط، لنكشف من خلالها أكبر المتاجر الإلكترونية التي تساعد في نشر وترويج الأخبار المضللة، وتساعد أصحابها على الانتشار الواسع، مقابل آلاف الجنيهات، دون أي رقابة على ما يتسببون فيه من لغط وبلبلة في الرأي العام، إن كان الأمر يمس قضية مهمة.



البداية كانت باستخدامنا حساب وهمي على موقع "فيسبوك" ادعينا من خلاله رغبتنا في التواصل مع أحد الأشخاص القادرين على ترويج محتوى ما، وبالفعل ترددت علينا اختيارات عدة، أبرزها وأهمها كانت مجموعة من المتخصصين في الإلكترونيات، يعرضون مساعدتهم في نشر ما نريد أيا كان محتواه، مقابل 50 ألف جنيه.



توصلنا إلى طرف الخيط من خلال الحديث مع أحدهم، الذي أرسل إلينا قائمة الأسعار والترويج لديهم، قائلًا: "عندنا أكتر من ميزة في نشر المحتوى، لو عايز تروج لصفحة معينة تكلفتها بتوصل لـ20 ألف جنيه في الشهر، ولو عايز تنشر مشكلة حصلتلك أو حاجة بتتكلم عنها هنتفق على السعر حسب الموضوع".



وبسؤاله عن العروض المتاحة من نشر فيديوهات لشخص ندينه في قضية ما، أعرب عن قدرته الكبيرة في فعل ذلك: "دي أسهل حاجة نقدر نعملها"، وبإمكانهم أيضًا أن ينشروا فضيحته داخل العديد من صفحات التواصل الاجتماعي، التي تملك عددًا كبيرًا للغاية من المتابعين والمعجبين.



استكمل الشاب حديثه، موضحًا أن الشركة التي يعمل بها، تتضمن العديد من التخصصات المختلفة في عالم "السوشيال ميديا"، كل عضو فيها له إمكانياته الخاصة في نشر وترويج المحتوى، سواء كان ما سيتم نشره عبارة عن صور أو فيديوهات أو حتى منشورات مكتوبة فقط.



طلبنا منه بعد ذلك، إمدادنا بالمزيد من التفاصيل حول ما يتم ترويجه ليصل إلى عدد كبير من المشاهدين، فأرسل إلينا بعض المنشورات التي حققت رواجًا واسعًا في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الشركة التي يعمل بها كانت طرفًا رئيسيًا في نشر "التريند" بهذا الشكل، رغم المعلومات المغالطة التي كانت في محتواه، لكنه رفض ذكر السبب، معلقًا: "مقدرش أقولك مين اللي بيطلب دا طبعا".



ساعتين فقط يكون الوقت الكافي لترويج المحتوى الذي نريد نشره في مصر والوطن العربي، فالأمر لا يتطلب سوى التفاعل الكثيف مع المنشور فور ظهوره على الصفحات، وترويجه ببعض مبالغ التمويل، التي تساعد في ترويجه بشكل أكبر، على حسب الفئة العمرية والمنطقة والاهتمامات التي نريد استهدافها.