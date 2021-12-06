الإثنين 06 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الطيران يفتتح فرع الأسواق الحرة الجديد لمصر للطيران بالغردقة

وزير الطيران يفتتح
وزير الطيران يفتتح الاسواق الحرة بالغردقة

افتتح الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، اليوم، فرع الأسواق الحرة الجديد التابع لشركة مصر للطيران للسياحة (الكرنك) والأسواق الحرة  بالممشى السياحي بالغردقة، بحضور اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وباسم عبدالكريم، مساعد وزير الطيران للشئون الدولية والإعلام، والطيار عمرو أبوالعينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، ورضا متولي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة، حيث تم تصميم الفرع الجديد وتنفيذه بأحدث وسائل العرض والديكورات، وكذلك توفير كافة المعروضات التي تلبي رغبات واحتياجات السائحين، ويتواكب الافتتاح مع النمو الملحوظ في الحركة السياحية خلال هذه الفترة.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الطيران المدني بضرورة التوسع في نشاط الشركات والهيئات التابعة لها لتعظيم الإيرادات والربحية، وكذلك تقديم خدمة مميزة للسائحين القادمين إلى مصر بصفة عامة وعملاء مصر للطيران بصفة خاصة، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة.

 

وزير الطيران المدني مصر للطيران للسياحة الكرنك والأسواق الحرة الممشى السياحى بالغردقة محافظ البحر الأحمر رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران

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