وزير السياحة يناقش استعدادات استضافة «كوب 27»

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعًا موسعًا اليوم، لمناقشة ملف السياحة المستدامة في قطاع السياحة المصري، وكذلك الاستعدادات والتجهيزات الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم "كوب 27" في مدينة شرم الشيخ.

حضر الاجتماع نائب الوزير لشئون السياحة، والوكيل الدائم لوزارة السياحة والآثار، ومساعدو الوزير للشئون الفنية والترويج، ومستشار الوزير للسياحة المستدامة، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس غرفة المنشآت الفندقية، ورئيس غرفة الغوص والأنشطة البحرية، والمستشار الدولي للاقتصاد الأخضر، ومستشار وحدة النجمة الخضراء بغرفة المنشآت الفندقية.

واستهل العناني الاجتماع بالتأكيد على ضرورة الاهتمام بالسياحة المستدامة والسياحة الخضراء الصديقة للبيئة التي تهتم باستخدام تطبيقات كفاءة الطاقة والطاقة الشمسية، مشيرًا إلى أن المستقبل سيكون لهما، والسياحة القادمة لن تكون إلا خصراء.

وأشار إلى ضرورة العمل على تحويل قطاع السياحة المصري لقطاع صديق للبيئة يحافظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية من خلال تطبيق ذلك في المنشآت الفندقية والسياحية بجميع أنواعها ووسائل النقل السياحي المختلفة وهو ما سيسهم بالطبع في الحد من التغيرات المناخية ويأتي تماشيًا مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.

وتطرق الاجتماع لمناقشة وضع خطة عمل وآلية محددة قصيرة وطويلة المدى في إطار زمنى وجغرافي محدد وذلك لتنمية السياحة المستدامة والتوسع في مجال السياحة الخضراء.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الجهود التي قامت بها الوزارة خلال السنوات الماضية في الملفات المعنية بها في مجال السياحة المستدامة بجوانبها الثلاثة البيئي والاجتماعي والاقتصادي.

كما تطرق الاجتماع إلى ملف السياحة الخضراء وبرنامج شهادة النجمة الخضراء للفنادق Green Star Hotels وعدد الفنادق الحاصلة على هذه الشهادة في مصر، حيث يعد هذا البرنامج أحد شهادات الاعتمادات البيئية التي صُممت خصيصاً للقطاع الفندقي في مصر، وتشمل معايير معترفًا بها دوليًا من قبل الجهات المتخصصة في مجال السياحة المستدامة.

وتم استعراض أيضًا مبادرة Green Fins (الزعانف الخضراء) التي يتم تنفيذها دوليًا من قبل مؤسسة Reef-World وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، لحماية الشعاب المرجانية والحياة البحرية من خلال تطبيق معايير توجيهية وإرشادات صديقة للبيئة لتشجيع استدامة السياحة البحرية.