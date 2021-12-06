كل شيء عن مهرجان البحر الأحمر السينمائي في السعودية

ينعقد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 6 إلى 15 ديسمبر، على الساحل الشرقي للبحر الأحمر في جدة.

وتم اختيار الفيلم الموسيقي “سيرنو” ليكون هو مفتتح المهرجان، ويختتم المهرجان بالعرض العالمي الأول لفيلم عمرو سلامة المرتقب "بره المنهج"، من بطولة الفنان ماجد الكدواني، والفنان عمر شريف، والفنانة روبي، والفنانة دينا ماهر.

يضم برنامج المهرجان 138 فيلما طويلا وقصيرا من 67 بلدا بـ34 لغة، لمخرجين معروفين وأصوات جديدة واعدة تكتشف لأول مرة، منها 25 فيلما في عرض عالمي أول، و48 فيلما في أول عرض عربي، و17 فيلما في عرضها الأول في منطقة الخليج.

كما سيشهد المهرجان حضور العديد من المواهب والنجوم المشاركة في هذه الأفلام.

ويقدم المهرجان فرصة حقيقية لاكتشاف الجيل الجديد من المواهب السينمائية السعودية حيث يعرض 27 فيلما طويلا وقصيرا تعكس تنوع وحيوية المجتمع السعودي، إضافة إلى تقديم قوالب وحكايات قد يكتشفها المجتمع الدولي للمرة الأولى، مما يفتح نافذة على مشهد سينمائي سعودي جديد وأعمال محلية قادرة على جذب الجماهير والمنافسة عالمياً.

وإلى جانب مسابقة البحر الأحمر للأفلام الطويلة والقصيرة، وعروض السجادة الحمراء، والعروض الخاصة، يستضيف المهرجان مجموعة من البرامج هي "اختيارات عالمية" و"سينما السعودية الجديدة" و"كنوز البحر الأحمر" و"روائع عربية" و"روائع العالم" و"جيل جديد" إضافة إلى عروض "السينما التفاعلية" و"حلقات البحر الأحمر".

يضم المهرجان أهم الإبداعات السينمائية من قارة آسيا وقارة إفريقيا والعالم العربي، حيث يعرض المهرجان 18 فيلما ضمن مسابقة الأفلام القصيرة و16 فيلما في مسابقة الفيلم الطويل، تتنافس على جوائز اليسر التي تقدمها لجنة التحكيم في حفل توزيع الجوائز يوم 13 ديسمبر.

واحتفاء بدور المرأة في صناعة السينما، سيتم تكريم امرأتين كانت لهما بصمة في عالم السينما، الأولى هي المخرجة والمنتجة هيفاء المنصور هي أول مخرجة سعودية، استطاعت كسر كافة الحواجز والترسيخ لمكانة المرأة في صناعة السينما السعودية ويكرم النجمة والأيقونة المصرية ليلى علوي.

ويكرم المهرجان وزير الثقافة الفرنسي جاك لانج تقديرا لإسهاماته في تعزيز العلاقات الثقافية والفنية بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، ولدوره في مد الجسور الثقافية بين العالم العربي وفرنسا، ويشغل حالياً منصب رئيس معهد العالم العربي في فرنسا.

وسيتم تنظيم ٤ ندوات حوارية لتسليط الضوء على مسيرة وإنجازات كل من هيفاء المنصور، والنجمة التونسية هند صبري، ومن الأرجنتين جاسبر نوي، إضافة إلى جوانا حاجي توما وخليل جريج من لبنان والنجمتان ليلى علوى ويسرا من مصر.

ويقدم صندوق "البحر الأحمر" مجموعة من المنح التمويلية لدعم أكثر من 100 مشروع فني لصناعة الأفلام، بقيمة تصل لـ10 ملايين دولار أمريكي.

ويأتي الدعم من أجل تشجيع المواهب الفنية في السعودية والمنطقة العربية وإفريقيا على خوض مجالات صناعة وإنتاج الأفلام التي تشمل كتابة السيناريو والتصوير والإخراج.

كذلك، يعتمد صندوق البحر الأحمر على تقديم الدعم للمشاريع الفنية التي تشمل 3 فئات، تتمثل في صندوق البحر الأحمر لتطوير المشاريع الفنية، الذي يهدف إلى دعم الأفكار الفنية المبتكرة، والقيام بتطوير هذه المشاريع من المرحلة الأولى، وهي السيناريو وحتى الوصول إلى مرحلة الإنتاج.

أما الصندوق الثاني، فهو يختص بالإنتاج، حيث يدعم المشاريع الفنية الجاهزة للتصوير والإنتاج، ويلزم المتقدمين عرض السيناريو النهائي، وخطة الإنتاج، وتقديم قائمة بالمواهب الفنية التي ستشارك في المشروع الفني

والصندوق الثالث يختص بالمشاريع قيد الإنجاز، ويُقدّم الدعم للمشاريع الفنية بعد تصويرها، والتي تحتاج لإتمام عمليات ما بعد الإنتاج، لتصل إلى نسختها النهائية، وبالتالي تكون جاهزة للعرض في دور السينما المختلفة.