إصابة طالبين سقطا من سيارة لنقل الركاب فى أسوان

أصيب طالبين سقطا من علي سقف سيارة نقل على طريق “نصر النوبة - توشكى” التابع لمحافظة أسوان، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقى مرفق إسعاف أسوان، بلاغاً من الأهالي يفيد بإصابة طالبين وهما، أمين محمد جعفر، 16 عامًا، وعبدالعزيز نصر محمد، 16 عامًا، إثر سقوطهما من أعلي سقف سيارة.

وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى نصر النوبة، لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتبين من الكشف الطبي عليهم أن حالة أحدهم مستقرة وتم السماح له بالخروج بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له، بينما تم تحويل الثاني إلى مستشفى أسوان الجامعى نظرًا لوجود كسور وجروح وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.