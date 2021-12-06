«الزراعة» تنظم دورة تدريبية لرفع كفاءة معامل الفحص والمعايرة طبقًا لمواصفات الأيزو

ينظم معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة التابع لمركز البحوث الزراعية دورة تدريبية بعنوان المتطلبات العامة لرفع كفاءة معامل الفحص والمعايرة طبقا للمواصفة القياسية الايزو ١٧٠٢٥.

وفي السياق، قال الدكتور محمد الخولي مدير معهد الأراضي والمياه والبيئة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هدف الدورة هو تدريب شباب الباحثين ورفع كفاءة معامل المعهد وإدخالها تحت مظلة الاعتماد الدولي «الأيزو»؛ للمشاركة الفعالة للمعهد في تحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة.