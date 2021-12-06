الإثنين 06 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تنظم دورة تدريبية لرفع كفاءة معامل الفحص والمعايرة طبقًا لمواصفات الأيزو

د محمد الخولي
د محمد الخولي

ينظم معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة التابع لمركز البحوث الزراعية دورة تدريبية بعنوان المتطلبات العامة لرفع كفاءة معامل الفحص والمعايرة طبقا للمواصفة القياسية الايزو ١٧٠٢٥. 

وفي السياق، قال الدكتور محمد الخولي مدير معهد الأراضي والمياه والبيئة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هدف الدورة هو تدريب شباب الباحثين ورفع كفاءة معامل المعهد وإدخالها تحت مظلة الاعتماد الدولي «الأيزو»؛ للمشاركة الفعالة للمعهد في تحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة. 

-الزراعة تنظم دورة تدريبية لرفع كفاءة معامل الفحص والمعايرة طبقا للمواصفات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطابع الأخلاقى لإدارة الرئيس السيسي

الأكثر قراءة

بلاغ للنائب العام يطالب بمنع مطربى المهرجانات من السفر إلى الخارج

محامى «فتاة المول»: دفاع المتهمة طلب عرضها على الطب النفسى (فيديو)

مداهمة حدائق الشيطان.. إبادة 12 فدان مخدرات وضبط 3 أطنان بانجو بأسيوط

قميص الأهلى بصورة الرئيس.. هدية الخطيب لبطل «قادرون باختلاف»

أول تعليق من محمود الخطيب بعد وعد الرئيس السيسى لأحمد طارق بالانضمام للأهلى

أبو مازن يؤكد لنظيره الجزائري ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام لإنهاء الاحتلال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

جريمة مدمرة .. خطر يهدد أبناءنا!

جمال-أسعد

الكباش.. الأقصر والهوية المصرية

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية

مؤمن المحمدي

الروح الرياضية!

حسين دعسة

إنترنت الأشياء.. اقتصاد يقلب موازين العالم

محمود خليل

تعليم البنات.. والخروج من «قفص الحريم»

جرجس شكرى

التمرد على النص المسرحى

ماجد حبته

لكمات البابا للمجتمع الأوروبى

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: إدارة أمريكا للصراع تمنح إسرائيل الوقت لاستكمال ضم الضفة

فلسطين: إسرائيل تواصل الاقتطاع من أموالنا المُستحقة وتضعنا فى وضع مالى صعب

الصحة الإسرائيلية: الأطفال حتى 9 سنوات يُشكلون 40% من إصابات كورونا