الإثنين 06 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بعد مقتل والدتها على يد والدها.. إيداع طفلة الطالبية فى دار رعاية

طفلة الطالبية
طفلة الطالبية

قررت جهات التحقيق بالجيزة، إيداع طفلة الطالبية التي قُتلت والدتها على يد أبيها، في إحدى دور الرعاية مع توفير الرعاية الصحية لها.

وجاء في أقوال المتهم بقتل زوجته في منطقة الطالبية، وذلك بعدما أقدم على خنقها في أثناء العلاقة الحميمية بسبب خلافات أسرية وقعت بينهما، أنه تعرف على المجني عليها في أثناء إقامتها بإحدى دور الرعاية، ونشبت بينهما قصة حب، تكللت بالزواج، مشيرًا إلى أنه بعد زواجهما بمدة 3 أشهر، بدأت الخلافات بينهما، وهو ما أدى إلى مقتلها. 

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهم اعتدى على المجني عليها أثناء العلاقة الحميمية، حيث خنقها وتركها جثة هامدة وغادر المنزل.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل ربة منزل داخل مسكنها بالطالبية، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت تحريات المقدم محمد نجيب، رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، أن المجني عليها قتلها زوجها بسبب خلافات أسرية، حيث تكررت الخلافات بينهما في الآونة الأخيرة، ما دفعه لقتلها وفر هاربًا إلى محل إقامته الأصلي بمحافظة بني سويف.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بإشراف العميد أحمد الوتيدي، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، والعقيد محمد الجوهري، مفتش المباحث الجنائية، من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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