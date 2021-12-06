الإثنين 06 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«ميسى» يتلقى حكمًا قضائيًا بهدم فندقه فى إسبانيا

ميسي
ميسي

ذكرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، اليوم الإثنين، أن الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق "باريس سان جيرمان" الفرنسي لكرة القدم، تلقى حكمًا قضائيًا بهدم فندقه الذي يمتلكه في إسبانيا.

وأوضحت الصحيفة- في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني- أن لاعب برشلونة السابق يواجه هدم فندقه الفاخر في إسبانيا بقيمة 26 مليون جنيه إسترليني، بعد تلقيه أمر المحكمة.

وأشارت إلى أن ميسي اشترى المبنى، الذي يضم 77 غرفة، مقابل 30 مليون يورو (26.01 مليون جنيه إسترليني) في عام 2017، ووفقًا لتقارير إسبانية، فإن شرفات الفندق كبيرة جدًا ولا تلبي متطلبات التخطيط، كما أن أي محاولات لتقليص حجم الشرفات قد تؤدي إلى انهيار الفندق بأي حال من الأحوال.

وحسب الصحيفة، فإن ميسي لم تصل إليه أي معلومات عن الأمر إلا عندما طُلب منه التعليق.

ورحل ميسي عن برشلونة في الصيف الماضي كوكيل حر إلى "باريس سان جيرمان"، بعد مسيرة حافلة مع الفريق الإسباني.

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