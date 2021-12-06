وزير الداخلية اللبنانى يؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لضبط الحدود والمطار والميناء

أكد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة وعملية تثبت أن الحكومة تقوم بواجباتها بضبط الحدود، والمطار والميناء وكل المعابر الحدودية.

جاء ذلك في تصريحات له عقب اجتماع موسع عقده رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي لمتابعة موضوع الإجراءات الحدودية وحل الإشكالات التي حصلت مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، وذلك بحضور وزراء الدفاع العميد موريس سليم والداخلية بسام مولوي والخارجية عبدالله بوحبيب والزراعة عباس الحاج حسن والصناعة جورج بوشكيان ومدير عام الجمارك ريمون خوري.

وقال مولوي: "المطلوب منا إجراءات سريعة وجدية"، مشددا على أن الحكومة ستتخذ إجراءات متلاحقة في هذا المجال، وستكون هناك اجتماعات متكررة بطلب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من أجل المتابعة اليومية لهذا الأمر، موضحا أن الحكومة ستقوم بواجباتها على أكمل وجه ولا تريد أن تحدث مشكلة تتعلق بالتصدير وبالتهريب عبر لبنان.

وأضاف: "اجتمعنا اليوم بدعوة من الرئيس ميقاتي لمتابعة موضوع حل الإشكالات التي تهم المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، نحن لم نأت إلى هذا الاجتماع من أجل القيام بدراسة اقتصادية أو لتشجيع الصناعة اللبنانية، فهذان الموضوعان يوليهما دولة الرئيس الاهتمام الكافي".

وأوضح مولوي أن هناك عملية تهريب كبتاجون تم إحباطها، أمس، والقبض على المتورطين فيها، مؤكدا أن هناك ضبطيات أخرى سيتم الكشف عنها خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن أي شركة تتورط بعملية تهريب المخدرات سيسحب ترخيصها وستتوقف عن العمل وسيعلن عنها.

