رئيس جامعة طنطا: المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي

أكد الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا ، أن المرأة المصرية الآن تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد استعادت موقعها القيادي والإنساني الرائد على المستوى العربي والإفريقي وحتى الدولي، كما تقدمت فى كل الصفوف وأصبحت تحتل المقدمة بالقدرة و الموهبة والكفاءة وبالتميز الذهني والعلمي ، وقد كان تطوراً ملحوظاً في "الجمهورية الجديدة " تحت قيادة الرئيس السيسي أن تتقدم المرأة في أرقى المواقع القيادية في سلم القضاء والنيابة.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها اليوم في المنتدى السنوي، لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة تحت عنوان "دور جامعة طنطا فى تمكين المرأة" بمقر قاعة المؤتمرات بمبنى إدارة الجامعة، والذي نظمه المركز الرئيسى للخدمات العامة المجتمعية، بحضور نواب رئيس الجامعة الدكتور حمدى شعبان، والدكتور كمال عكاشة، والدكتور محمد حسين، والدكتورة صفاء مرعي مقرر المجلس القومى للمرأة بالغربية، والدكتورة رانيا الكيلاني المدير التنفيذى للمركز الرئيسي للخدمات العامة المجتمعية.

- إنشاء عدد من المراكز والوحدات المتخصصة لمناهضة العنف ضد المرأة بمختلف الجامعات

أشاد رئيس الجامعة بدعم القيادة السياسية غير المسبوق للمرأة وتمكينها في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية منذ عام 2017، من خلال الحرص على إنشاء عدد من المراكز والوحدات المتخصصة لمناهضة العنف ضد المرأة بمختلف الجامعات المصرية الحكومية والتى وصل عددها ما يقرب من 21 وحدة ومركزا متخصصا.

وأوضح أن استراتيجية تمكين المرأة 2030 ترتكز على أن تصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة في وطن يضمن لها كافة حقوقها التي كفلها الدستور، دون أي تمييز بما يمكنها من الارتقاء بقدراتها وتحقيق ذاتها، ومن ثَم القيام بدورها في إعلاء شأن الوطن.

وأضاف الدكتور محمود ذكي، أن الإسلام كرم المرأة وخصها بمكانة اجتماعية رفيعة، حيث تركت عبر التاريخ صفحات مشرقة حافلة بالسيرة العطرة والمواقف الرائعة، مؤكدًا نبذ جميع الأديان لكافة أشكال العنف ضد المرأة، مثمنا جهود وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة طنطا بقيادة الدكتورة رانيا الكيلاني والتى نجحت فى النهوض بدورها والارتقاء بأنشطتها على جميع المستويات، في التوعية بقضايا المرأة، ونشر ثقافة مناهضة العنف ضد المرأة، والتعريف بمفاهيمه وأشكاله وطرق مجابهته، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة بالغربية.

- دور الدولة في تمكين المرأة في المجالس النيابية

وفي كلمته أشار الدكتور حمدي شعبان إلى أن المرأة المصرية هي المحور الأساسي في التنمية المستدامة وعنصر أساسي في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بوصفها كل المجتمع وليس نصفه، مشيدا بدورها الرائد الذي لعبته في انتخابات البرلمان .

وأوضح نائب رئيس الجامعة دور الدولة فى تمكين المرأة في المجالس النيابية وتقلدها أرفع المناصب القيادية بشكل غير معهود خلال السنوات الأخيرة فاصبحت المرأة الوزيرة والعميدة والمستشارة، موجها بضرورة الحفاظ على مكتسبات المرأة كاملة.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة صفاء مرعي، الدور الهام الذي تلعبه وحدات ومراكز مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، في تعزيز ونشر ثقافة مناهضة العنف ضد المرأة المصرية.

أشادت الدكتورة رانيا الكيلاني، بدور المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات فى دعم ومساندة المرأة داخل الجامعة، بتخصيص عدد من الوحدات والمراكز المتخصصة فى مناهضة العنف ضد المرأة، للمساهمة فى مواجه الأفكار والموروثات الثقافية المجتمعية الموجودة بالمجتمع، من خلال نشر الوعي المجتمعي لدى طلاب الجامعات وضرورة التصدى ومواجهة اى أشكال للعنف ضد المرأة المصرية.



وفى نهاية اللقاء كرم الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، عدد من العناصر النسائية المتميزة بجامعة طنطا، من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، الذين شاركوا فى تطوير ومناهضة العنف ضد المرأة المصرية.