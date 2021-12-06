الإثنين 06 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

القمامة تغزو نفق «دائري الخلايفة» بالوراق.. والأهالي يستغيثون

نفق دائري الخلايفة
نفق دائري الخلايفة

استغاث عدد من أهالي منطقة الوراق في محافظة الجيزة من غرق النفق أسفل «دائري الخلايفة» في القمامة ومياه الصرف الصحي وانتشار المواشي بمحيط الكوبري من الاتجاهين، مما يعوق حركة السير على الأقدام في الشارع وسير السيارات، مطالبين بتدخل المسؤولين والجهات المعنية لسرعة حل الأزمة.

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وشكا عدد من المواطنين من تراكمات القمامة بشكل مستمر في تلك المنطقة تحديدا.

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وتقول دعاء عبدالعاطي، إحدى أهالي المنطقة، إنه تم رفع القمامة وتنظيف نفق الدائري أكثر من مرة على مدار الأسابيع والأشهر الماضية إلا أنه سرعان ما يعاود بعض الأهالي والسكان في إلقائها مرة أخرى مما يجعلها تتراكم بهذا الشكل.

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وتابعت أن وجود القمامة غير مقتصر على نفق الدائري فقط بل يمتد لجوانبه من الجهتين بجانب أزمة الصرف الصحي والتي غرقت القمامة فيها، مؤكدة أن تراكمها سبب في انتشار الأوبئة والأمراض للسكان خاصة الأطفال خلال مرورهم من هذا النفق.

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وأوضح عبده محمد، صاحب إحدى المحال المجاورة لنفق دائري الخلايفة، أن تراكم تلال القمامة بمحيط المنطقة أدى لتجمع المواشي والحيوانات على القمامة واستقرارها حولها، مشيرا إلى أن وجودها سبب في انبعاث روائح كريهة وعرقلة الطريق خاصة وأنه في البعض الأحيان تسير بعض السيارات منه.

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واستكمل حديثه أن القمامة والحيوانات تجد ملاذاً في تلك المنطقة بسبب قلة الخدمات فيها خاصة عدم وجود إضاءة كافية بالمنطقة مما يجعلها ليلا أشبه بالمكان المهجور، بجانب مياه الصرف الصحي والمجاري التي تنفجر بين الحين والآخر بسبب تجمع القمامة على الأرض.

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وأكد أحمد عبدالعاطي أحد أهالي المنطقة أن تراكم القمامة ومياه الصرف الصحي يعرقل حركة المارة أثناء المرور من نفق الدائري خاصة وأنه موجود بجواره سوق خضروات وفاكهة بجانب العديد من المدارس والتي يلجأ فيه الطلاب للمرور بتلك المنطقة، وطالب المسئولين والجهات العنية بسرعة التحرك لرفع تلال القمامة وإصلاح مياه الصرف الصحي.

منطقة الوراق محافظة الجيزة دائري الخلايفة مياه الصرف الصحي انتشار المواشي القمامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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