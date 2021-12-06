الإثنين 06 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 140 طن تراكمات مخلفات وأتربة من شوارع حى ثانٍ المحلة

قمامة
قمامة

قال أحمد المغاوري سليمان، رئيس حي ثان المحلة الكبرى، اليوم الإثنين، إنه تم رفع نحو 140 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة ومسح للشوارع، في حملة نظافة موسعة بمعدات الحي، وذلك خلال 24 ساعة.

وأوضح رئيس حي ثان المحلة أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بشوارع الحى، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت رئاسة مركز ومدينة قطور الغربية عن رفع نحو 84 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة.

وأشار مركز ومدينة قطور الغربية، في بيانٍ صادر، إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى، متمثلة في الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة.

وكان طارق رحمي، محافظ الغربية، قد شدد على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المباني بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

رفع العدل تراكمات مخلفات وأتربة شوارع ثان المحلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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