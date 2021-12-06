الإثنين 06 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس مجلس السيادة السوداني يستقبل سفير الهند لدى السودان

السودان
السودان

منح الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، سفير الهند لدى السودان، السفير رافدندرا براساد جاسوال، وسام النيلين من الطبقة الأولى، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله. 

وأشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني  لدى استقباله بمكتبه بالقصر الجمهورى اليوم، سفير الهند السفير رافدندرا براساد، بمستوى العلاقات المتينة والمتطورة بين السودان والهند فى مختلف المجالات.

6d53420a-4a44-43e0-a7ed-f295378ec05d

وأوضح السفير فى تصريح صحفى، أن العلاقات السودانية الهندية علاقات تاريخية ومتجذرة، على المستويين الرسمى والشعبى.

وفى مجال التعاون الاقتصادى المشترك، أشار السفير إلى عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين فى مجالات الاستثمار، لافتا إلى الفرص الواعدة، التى تتطلب زيادة هذه الاستثمارات وتسريع وتيرتها، لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين، خاصة بعد أن أصبح السودان قبلة للاستثمارات الهندية.

6d53420a-4a44-43e0-a7ed-f295378ec05d (1)

وأشار السفير فى معرض تصريحه الصحفى، إلى التعاون المستمر بين البلدين فى المجالات الثقافية والأكاديمية ومجالات التدريب المهنى، بما ينعكس إيجابيا على تقوية الروابط الشعبية.

التعاون مع الإمارات والسعودية

وفي وقت سابق أعرب الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، الأحد، عن أمله في تطوير العلاقات الثنائية بين بلاده ودولة الإمارات.

31133e4d-7cb8-4881-b35f-bdc327a2873f

والتقى البرهان، الأحد، السفير الإماراتي لدى الخرطوم حمد محمد الجنيبي، حيث تطرق اللقاء للعلاقات الثنائية المتطورة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

وأشاد رئيس مجلس السيادة السوداني بالعلاقات الأزلية التي تربط الشعبين السوداني والإماراتي، مؤكداً حرص الخرطوم على تنمية وتطوير آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات بين البلدين بما يخدم مصلحة البلدين.

b08289fd-babf-46b9-9be3-835b75718352

ونقل البرهان خلال اللقاء، تحياته إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين. متمنياً للإمارات حكومةً وشعباً مزيداً من التقدم والنماء.

وعلى صعيد متصل تسلم رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك رسالة شفهية من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع  تتعلق بموقف المملكة الثابت والداعم للشعب السوداني واستقرار البلاد.

da720c9b-8942-4341-bd9e-79e7b6ea2c4f

جاء ذلك خلال لقاء جمع حمدوك، امس، وسفير المملكة العربية السعودية لدى السودان علي حسن بن جعفر.

وأوضح بيان مجلس الوزراء السوداني أن اللقاء بحث سبل تعزيز سُبُل التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

من جانبه أكد السفير السعودي استعداد المملكة لاستئناف التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين بما يخدم استقرار وازدهار شعبيهما.

الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان السودان براساد جاسوال الهند المجالات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطابع الأخلاقى لإدارة الرئيس السيسي

الأكثر قراءة

بلاغ للنائب العام يطالب بمنع مطربى المهرجانات من السفر إلى الخارج

مداهمة حدائق الشيطان.. إبادة 12 فدان مخدرات وضبط 3 أطنان بانجو بأسيوط

الإعلان عن اختيار تحالف أمريكى ثلاثى لتطوير مجمع التحرير

أعراض تدل على إصابة طفلك بمتحور «أوميكرون»

الرئيس السيسى يوجّه بتعزيز خطوات الاعتماد على الصناعة الوطنية

محمد إمام يحرر محضرًا ضد القائم على إدارة صفحته: «رفض إعطاءه الباسورد»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إنترنت الأشياء.. اقتصاد يقلب موازين العالم

محمود خليل

تعليم البنات.. والخروج من «قفص الحريم»

جرجس شكرى

التمرد على النص المسرحى

ماجد حبته

لكمات البابا للمجتمع الأوروبى

الحسين عبدالرازق

الموضوع أكبر من سوستة!

د. منى حلمى

لا تسألونى عن هويتى ومرجعيتى وخصوصيتى

د.أحمد الخميسى

الأمثال الشعبية المصرية والروسية

محمد نجم

«أوميكرون» وتأثيره محليًا وعالميًا

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: إدارة أمريكا للصراع تمنح إسرائيل الوقت لاستكمال ضم الضفة

فلسطين: إسرائيل تواصل الاقتطاع من أموالنا المُستحقة وتضعنا فى وضع مالى صعب

الصحة الإسرائيلية: الأطفال حتى 9 سنوات يُشكلون 40% من إصابات كورونا