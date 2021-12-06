رئيس مجلس السيادة السوداني يستقبل سفير الهند لدى السودان

منح الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، سفير الهند لدى السودان، السفير رافدندرا براساد جاسوال، وسام النيلين من الطبقة الأولى، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله.

وأشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني لدى استقباله بمكتبه بالقصر الجمهورى اليوم، سفير الهند السفير رافدندرا براساد، بمستوى العلاقات المتينة والمتطورة بين السودان والهند فى مختلف المجالات.

وأوضح السفير فى تصريح صحفى، أن العلاقات السودانية الهندية علاقات تاريخية ومتجذرة، على المستويين الرسمى والشعبى.

وفى مجال التعاون الاقتصادى المشترك، أشار السفير إلى عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين فى مجالات الاستثمار، لافتا إلى الفرص الواعدة، التى تتطلب زيادة هذه الاستثمارات وتسريع وتيرتها، لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين، خاصة بعد أن أصبح السودان قبلة للاستثمارات الهندية.

وأشار السفير فى معرض تصريحه الصحفى، إلى التعاون المستمر بين البلدين فى المجالات الثقافية والأكاديمية ومجالات التدريب المهنى، بما ينعكس إيجابيا على تقوية الروابط الشعبية.

التعاون مع الإمارات والسعودية

وفي وقت سابق أعرب الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، الأحد، عن أمله في تطوير العلاقات الثنائية بين بلاده ودولة الإمارات.

والتقى البرهان، الأحد، السفير الإماراتي لدى الخرطوم حمد محمد الجنيبي، حيث تطرق اللقاء للعلاقات الثنائية المتطورة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

وأشاد رئيس مجلس السيادة السوداني بالعلاقات الأزلية التي تربط الشعبين السوداني والإماراتي، مؤكداً حرص الخرطوم على تنمية وتطوير آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات بين البلدين بما يخدم مصلحة البلدين.

ونقل البرهان خلال اللقاء، تحياته إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين. متمنياً للإمارات حكومةً وشعباً مزيداً من التقدم والنماء.

وعلى صعيد متصل تسلم رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك رسالة شفهية من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع تتعلق بموقف المملكة الثابت والداعم للشعب السوداني واستقرار البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء جمع حمدوك، امس، وسفير المملكة العربية السعودية لدى السودان علي حسن بن جعفر.

وأوضح بيان مجلس الوزراء السوداني أن اللقاء بحث سبل تعزيز سُبُل التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

من جانبه أكد السفير السعودي استعداد المملكة لاستئناف التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين بما يخدم استقرار وازدهار شعبيهما.