الإثنين 06 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بلاغ للنائب العام يطالب بمنع مطربى المهرجانات من السفر إلى الخارج

عمر كمال وحسن شاكوش
عمر كمال وحسن شاكوش

تقدم طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ إلى المستشار النائب العام، قيد تحت رقم 113680 لسنة 2021 بلاغات نائب عام، طالب فيه بمنع مطربي المهرجانات، وعلى رأسهم حسن شاكوش وحمو بيكا وعمر كمال وغيرهم من السفر إلى خارج البلاد لإحياء حفلات غنائية، وذلك لإساءتهم إلى سمعة مصر بالخارج وتقديم محتوى مبتذل وهابط لا يليق بكون الفن المصري يمثل القوة الناعمة لمصر.

وأشار محمود في بلاغه، إلى أن من يطلق عليهم مطربو المهرجانات يسيئون لسمعة مصر خلال إحيائهم حفلات في الخارج من خلال إتيان بعضهم، مثل حسن شاكوش بحركات خارجة وإباحية على المسرح وإساءة المطرب عمر كمال لمصر خلال أدائه فقرته الغنائية؛ مما يمثل إساءة بالغة للفن المصري.

وأضاف أن ما يقدمه هؤلاء لا يعد فنًا إنما محتوى هابطا يسيء إلى المصريين جميعًا؛ الأمر الذي يتوجب معه إصدار قرار بمنعهم من السفر إلى الخارج لإحياء حفلات غنائية باعتبارهم واجهة غير مشرفة لمصر والغناء المصري.

بلاغ النائب العام مطربي المهرجانات حسن شاكوش حمو بيكا عمر كمال

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