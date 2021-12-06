«تعليم الغربية» يبحث الدعم الفني للمدارس الفنية التابعة لمشروع «GIZ» الألماني

عقد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، فى إطار توجيهات الأستاذ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اجتماعا بحضور مدير عام التعليم الفني، ومدير الوحدة الفرعية، وأعضاء الوحدة الفرعية لتيسير الانتقال إلى سوق العمل، مع سماح وديد، خبير بمشروع دعم التشغيل الألماني "GIZ".

وتم خلال الاجتماع مناقشة لتقديم الدعم الفني للمدارس الفنية التابعة للمشروع، وهي مدرسة محمد صلاح الصناعية، مدرسة كفر الزيات الميكانيكيّة، مدرسة طنطا الفنية التجارية المتقدمة، مدرسة الشهيد إبراهيم رمضان التجارية، مدرسة محلة حسن التجارية.

وكان المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، قد شهد احتفالية تكريم ذوي الهمم، والأم المثالية، وأبطال الرياضة من ذوي الهمم، بحضور لفيف من نواب مجلسي الشيوخ والنواب، والدكتور عبد الناصر حميده، وكيل وزارة الصحة بالغربية، وذلك في الاحتفالية التي أقيمت بمسرح شركة غزل المحلة بنادي غزل المحلة، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم.