الإثنين 06 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السايح يتوجه إلى طبرق لبحث مستجدات العملية الانتخابية الليبية

السايح
السايح

قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، اليوم الإثنين، إنه سوف يتوجه إلى طبرق لبحث مستجدات العملية الانتخابية مع مجلس النواب، وفقا لـ"بوابة الوسط" الليبية.

وفي تصريح سابق أدلى به السايح لقناة "ليبيا الأحرار"، مساء الأحد، قال رئيس المفوضية إنه سيلتقي رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، بمقر إقامته في القبة شرق البلاد، الإثنين، للحديث عن آخر مستجدات العملية السياسية.

ونفى السايح في تصريحه للقناة تلقيه أي دعوة رسمية من مجلس النواب لحضور جلسة مساءلة، مؤكدًا أن المفوضية تنتظر دعوة رسمية من مجلس النواب للرد على ما ورد في البيان الذي أصدره عدد من النواب بشأن العملية الانتخابية.

من جهتها، نقلت وكالة الأنباء الليبية "وال" عن مصادر من مجلس النواب لم تسمها القول إن السايح سيلتقي مكتب رئاسة المجلس في مدينة طبرق، الإثنين، لمساءلته بشأن آخر إجراءات المفوضية فيما يتعلق بالعملية الانتخابية وقرارات المفوضية ومدى مطابقتها قوانين الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب.

وانتقد عدد من أعضاء مجلس النواب، في بيان جرى تداوله مساء السبت، إدارة المفوضية للعملية الانتخابية، خاصة بشأن طعون المرشحين للانتخابات الرئاسية، مطالبين بعقد جلسة مساءلة لرئيس المفوضية أمام مجلس النواب.

وفي السياق ذاته، كشفت رئاسة مجلس النواب الليبي عن اعتزامها عقد جلسة طارئة خلال الأيام المقبلة لمناقشة التطورات الأخيرة للعملية الانتخابية.

وقال رئيس مجلس النواب المكلف، فوزي الطاهر النويري، إنه يتواصل مع أعضاء البرلمان والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للقضاء من أجل عقد جلسة عاجلة.

وأوضح النويري في بيان له، مساء الأحد، أن عددا من النواب طلبوا عقد جلسة لمجلس النواب لمناقشة التطورات الأخيرة للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر الجاري.

وفي وقت سابق، طالب 72 برلمانيًا ليبيا، مجلس النواب، بعقد جلسة طارئة لإنقاذ العملية الانتخابية، محذرين من إعلان قائمة المرشحين النهائية إلى حين انتهاء جلسة المساءلة.

النوا مجلس طبرق العملية الانتخابية السايح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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