الإثنين 06 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل بتهمة سرقة السيارات وبيعها للورش فى مدينة نصر

حبس
حبس

أمرت نيابة مدينة نصر، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة سيارة وعرض أجزاء منها للبيع لإحدى ورش تصليح السيارات.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم السرقات، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص بحوزته سيارة "نصف نقل- بدون لوحات معدنية " وعرضه أجزاء من قطع الغيار الخاصة بالسيارة المشار إليها للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية على أحد مالكى ورش تصليح السيارات بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أنه عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة القليوبية.. وبحوزته السيارة المشار إليها، وعُثر بداخلها على اللوحات الخاصة بها، وتبين أنها "مُبلغ بسرقتها".. باستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

نيابة مدينة نصر حبس عاطل سرقة سيارة ورش تصليح السيارات

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