الإثنين 06 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

هل عليّ ذنب إذا كرهت يوماً بسبب حادثة؟.. «الإفتاء» تجيب

الافتاء
الافتاء

تلقت دار الإفتاء سؤالاً ورد إليها من سائلة عبر بثها المباشر على «فيسبوك» تقول: حصل لي مشكلة كبيرة يوم أربعاء، وكرهت هذا اليوم وكل لما ييجي كل أسبوع أشعر بقبضة في القلب، حدث لي حالة تشاؤم منه، فهل عليّا ذنب؟ أو حرام عليا؟.

وأجابت الدار على هذه الفتوى أن التشاؤم بالأرقام والأيام وغيرها منهي عنه شرعًا، لأن الأمور والأحداث أيتها السائلة تجري بقدرة الله تعالى، ولا ارتباط لهذه الأشياء بخير يناله الإنسان أو شرٍّ يصيبه، حيث قال الله تعالى: "وكل شيء خلقناه بقدر".

وأضافت الدار: “أما التفاؤل ببعض الأرقام أو الأيام من الأمور الحسنة التي لا مانع منها شرعًا، فهي من الفأل المندوب إليه، والذي يبعث في النفس الرجاء في عطاء الله عز وجل، وحسن الظن به وتيسيره، فيتجدَّد به أمل الشخص في نجاح مقصوده، ويُقَوِّى عزمه، ويحمله تفاؤله على صدق الاستعانة بالله والتوكل عليه”.

التشاؤم الأيام الارقام بقدرة الله الاحداث الامور الأمور الحسنة التفاؤل دار الافتاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوتنا الناعمة

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