الإثنين 06 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قرار جديد ضد المتهمين فى واقعة «الإهمال» بدار رعاية عين شمس

المتهمين
المتهمين

قرر قاضي المعارضات، اليوم الإثنين، تجديد حبس 3 مسئولين بإحدى دور الرعاية في عين شمس، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالإهمال.

واستدعت النيابة مدير دار الرعاية وأحد موظفي وزارة التضامن الاجتماعي، للاستماع لأقوالهم في الاتهامات الموجهة للمسئولين، وتم إخلاء سبيل 4 بضمان محل الإقامة وحبس باقي المتهمين على ذمة التحقيق. 

بدأت الواقعة بتقدم عدد من المواطنين ببلاغ لقسم شرطة عين شمس ضد مسئولي إحدى دور الرعاية الموجودة في منطقة بعين شمس، لاتهامهم بالإهمال في معاملة الأطفال من نزلاء الدار.

وتوجه أحد زوار دار الرعاية لقسم شرطة عين شمس، وتم فحص البلاغ وتوجهت قوة من مباحث قسم شرطة عين شمس إلى دار الرعاية وأحالت البلاغ إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتضمن البلاغ المقدم من الزائر وجود حالات إهمال طبي وعدم توفير رعاية صحية جيدة للأطفال المتواجدين بدار الرعاية الموجودة في منطقة بعين شمس.

 

قاضي المعارضات مسئولين دور الرعاية عين شمس الإهمال إهمال

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وائل لطفي

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