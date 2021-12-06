الإثنين 06 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

تقمص شخصية بابا نويل.. كيف تعد المنزل لاستقبال ليلة رأس السنة؟

أعياد رأس السنة
أعياد رأس السنة

أيام قليلة تفصلنا على انتهاء هذا العام، واستقبال آخر جديد، واعتاد المصرين على استقبال ليلة رأس السنة، بعدد من الأفكار لاحتفالات مبتكرة، يودعون خلالها السنة التي مضت بكل ما فيها من سعادة وألم، ويستقبلون آخرى وهم يرغبون في أن تكون أفضل من التي سبوقها، وأن ينتهي فيروس كورونا من الحياة إلى الأبد، وتعود الحياة إلى طبيعتها الأولى.

 

في السطور التالية نقدم عدد من الأفكار التي تساعدك على استقبال ليلة رأس السنة بشكل جديد ومبتكر، بحسب ما ورد في موقع “Bhg”.

شجرة عيدالميلاد:

إذا كنت من الذين لم يقدموا على شراء الشجرة في السنوات السابقة، فيجب أن تشرع في القيام بذلك الآن، فإنها تطفي نوعًا من البهجة على المنزل وتجعلك متفائل وانت تستقبل العام الجديد.

اشتري ملابس جديدة:

اجعل أطفالك الصغار يعيشون أجواء رأس السنة، ويرتدون ملابس بابا نويل، بلونها الأحمر المبهج، والذقن المستعارة بلونها الأبيض، وطربوشه الطويل، بالطبع يسعد أطفالك الصغار بهذه التجربة المميزة، خاصة لو كانت هذه هي المرة الأولى التي يقومون فيها بذلك.

اشترى الهدايا:

ارتدي ملابس بابا نويل، واشتري مجموعة من الهدايا لأفراد اسرتك، ادخلل السرور على قلوبهم من خلال لفتة بسيطة، ومن الممكن أن تكون الهدايا التي قمت باختيارها كانوا يردوها بالفعل، فإن هذا سوف يزيد من احساس السعادة لديهم، ويجعلهم يشعرون بتقدريك لهم ولرغابتهم.

عشاء عائلي:

في نهاية اليوم تقوم سيدة المنزل بإعداد، ألوان مختلفة من الطعام يلتف حوله الأسرة، والأصدقاء الذين قمتم بدعوتهم لمشاركة هذا اليوم معكم، ويفضل أن تكون أصناف الطعام من التي اعتاد المصرين على تقديمها في مثل هذا اليوم، كتقديم أصناف من الديك الرومي مثلًا، وغيرها من الطيور التي يفضل أكلها في هذا اليوم.

وكلها أفكار تتم في إطار المنزل لأولئك الذين لا يحبون السهر خارج المنزل، أو الذين يخافون على أطفالهم من لسعات البرد، أو الإصابة بفيروس كروونا.

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