محمد الصاوي يكشف تفاصيل دوره في «آخر دور»

يعيش الفنان الكبير محمد الصاوي، حالة من النشاط الفني، بعد انتهاء الحكاية الأخيرة والتي حملت اسم "بينا اتفاق"، من الموسم الثاني لمسلسل "زي القمر"، والذي كان أحد أبطال العمل.

وكشق الفنان محمد الصاوي، عن شخصيته الجديدة باسم "بيومي" التي يجسدها في مسلسل "آخر دور"، الذي يُشاركه في بطولته دينا الشربيني، وميمي جمال.

وقال “الصاوي”، في تصريحات خاصة لـ"الدستور":"أنا بعمل شخصية راجل غلبان كان شغال (بار مان) وتعب من كتر الشغل بهذه الطريقة، وبعدها قرر يسيب كل دا، ويشتغل عند الفنان أحمد بدير الذي جسد شخصية (عزيز) في الفيلا الخاصة به".

وأضاف:"بحاول طول الوقت من كتر حبي ليه الشديد، ولأني بخاف عليه إني أحذره وآخد بالي منه، لأنه مش واعي للي بيحصله بسبب الشرب"، خاصًة بعد وجود لقاء إنساني بين شخصية عزيز، وشخصية بيومي".

وعن التعاون مع الفنان أحمد بدير، قال الفنان محمد الصاوي:"التعاون مع أحمد بدير جميل، أنا بعشقه راجل محترم وجميل وفنان عنده إمكانيات كتير جدًا، وبحب الشغل معاه جدًا، فنان متميز بمعنى الكلمة".

يُجدر الإشارة إلى أنه خلال أحداث مسلسل "آخر دور" تتورط الفنانة دينا الشربيني ضمن أحداث مسلسل "آخر دور" فى قضية قتل لكن المحكمة تبرأها وتحكم لها بالبراءة بعدما تشهد أحداث الحلقة الأولى من العمل مقتل الفنانة ثراء جبيل.

مسلسل "آخر دور" بطولة دينا الشربينى، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، إبراهيم السمان، مها نصار، ميمى جمال، مريم الخشت، إضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف الشرف وتأليف المسلسل وسام صبري، وإخراج حسين المنباوى.

تظهر الراقصة لورديانا فى أحداث مسلسل "آخر دور" بطولة دينا الشربينى، وتؤدى إحدى الفقرات الراقصة ضمن أحداث المسلسل الذى يدور في إطار اجتماعى تشويقى مليء بالغموض، ومن المقرر أن يعرض المسلسل على إحدى المنصات الإلكترونية، ويضم 12 حلقة فقط، من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى.