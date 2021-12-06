الإثنين 06 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

زيادة الرحلات السياحية بين المطارات المصرية والروسية العام المقبل

وزير الطيران المدني
وزير الطيران المدني

أكدت مصادر مطلعة بسلطة الطيران المدني المصري، أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد الرحلات الجوية الدولية السياحية بين المطارات المصرية والروسية زيادة كثيفة وهائلة للغاية ، في ظل الحملات الاعلانية والتسويقية والترويجية التي يقوم بها منظمي الرحلات السياحية بمصر وروسيا، وذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني المصري على زيادة تنشيط الحركة السياحية الدولية مختلفة الجنسيات الى المطارات المصرية.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ"الدستور"، أن الفترة الماضية شهدت لقاءات دورية ومستمرة بين منظمي الرحلات السياحية بمصر وروسيا ، لإبرام اتفاقيات وشراكات متعددة ومختلفة، لزيادة الرحلات الجوية السياحية من المدن الروسية الى المطارات المصرية مع انطلاق العام المقبل، عبر مختلف شركات الطيران المصرية والروسية الوطنية والخاصة، في ظل زيادة الأعداد السياحية الروسية إلى شرم الشيخ والغردقة خلال الآونة الأخيرة، فضلا عن التزام منظومة الطيران المدني المصري، بتطبيق أعلى معايير السلامة الأمنية والتأمينية والصحية على كافة الوفود السياحية الأجنبية الوافدة الى المدن المصرية ، في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم.

واشارت المصادر، الى ان هناك العديد من شركات الطيران المصرية الخاصة، تنتظر موافقة السلطات المختصة بوزارة النقل الروسية، للسماح لهم بتسيير رحلات جوية دولية مباشرة وغير مباشرة "الشارتر" بين المطارات الروسية والغردقة وشرم الشيخ الدوليين، في زيادة الحجوزات من جانب السائحين الروس للسفر إلى المدن المصرية، عقب عودة الرحلات الروسية إلى المطارات السياحية المصرية منتصف العام الجاري.

وتابعت المصادر، أن وسائل الإعلام الروسية قد أشادت بالاجراءات الأمنية والتأمينية والسلامة الصحية والوقائية التي تتبعها السلطات المصرية بمطارى الغردقة وشرم الشيخ الدوليين خلال الفترة الراهنة، في ظل الزيادة الجوية الهائلة التي يشهدها المطارين، تزامنا مع قرب الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية الجديدة،والذي يتوقع ان تشهد كثافة جوية وركابية مختلفة الجنسيات خلال تلك المناسبات الهامة.

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