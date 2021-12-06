الإثنين 06 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنيا يشهد احتفالية اليوم العالمي للطفل

القاضي يشهد أحتفال
القاضي يشهد أحتفال التربية والتعليم باليوم العالمي للطفل

شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم ، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد ، احتفالية يوم الطفل العالمي والتي نظمتها مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع إدارة الأمومة والطفولة بالمحافظة، ومكتبة مصر العامة.

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جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، اللواء ياسر عبدالعزيز السكرتير العام المساعد للمحافظة ، العقيد حمد حسن الكردي المستشار العسكري للمحافظة ، المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم ، الدكتور علي عبد السلام مدير إدارة المنيا التعليمية  ، دكتورة أمل عليوة مديرة مكتبة مصر العامة، والدكتور إيهاب أنور مدير هيئة إنقاذ الطفولة بالمنيا وبمشاركة عدد من طلاب المراحل التعليمية المختلفة ومديري الإدارات التعليمية المختلفة وأولياء أمور الطلاب. 

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المبادرات الرئاسية تهدف لضمان مستقبل أفضل للأطفال

و قال محافظ المنيا، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حرصت على دعم حقوق الطفل، والعمل على سن التشريعات التي تضمن حقوقه، لافتا إلى أن هناك العديد من المبادرات الرئاسية ، التي أطلقتها القيادة السياسية بهدف الحفاظ على الطفل وتوفير حياة صحية، واجتماعية، وتعليمية، ورياضية، لتضمن لهم مستقبلا باهرا ومن أهم تلك المبادرات في قطاع الصحة المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن السمنة والتقزم وضعف الإبصار وكذلك مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع للأطفال حديثي الولادة.

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وأضاف المحافظ، أن الدولة ترجمت اهتمام القيادة السياسية بأصحاب الهمم وذوي الإعاقة على أرض الواقع، من خلال قانون متكامل يضمن الكثير من حق ذوي الإعاقة في كافة المجالات الخدمية والتعليمية والتضامنية، ودعا كافة الأجهزة التنفيذية والخدمية والجهات المعنية، للاهتمام بأطفالنا باعتبارهم ثرواتنا القومية، والعمل على استثمار قدراتهم في مجالات التنمية لتمهيد الطريق لهم نحو مستقبل مشرق، وتأسيس أجيال تتسلح بالعلم والمعرفة. 

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وفي سياق متصل.. زار محافظ المنيا، اليوم ، عدداً من مؤسسات وجمعيات دور رعاية الايتام للبنين والبنات بمدينة المنيا، تزامنا مع الاحتفالية العالمية بيوم الطفل، بحضور الدكتور محمد حلمي رئيس المدينة، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، نجلاء حمدي مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة وداليا محمد مدير وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة وبمشاركة شركة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة اليونيسيف وعدد من الجهات المعنية.

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واستمع المحافظ لطلبات عدد من الأطفال ، معربا عن سعادته بمشاركة الأطفال في هذا اليوم ، وقال إننا جميعًا مسئولون عن إسعادهم وإدخال البهجة والفرحة إلى قلوبهم، كما وزع المحافظ عددا من الهدايا العينية والمبالغ المالية على الأطفال.

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القاضي يشهد أحتفال التربية والتعليم باليوم العالمي للطفل

القاضي يشهد أحتفال التربية والتعليم باليوم العالمي للطفل
القاضي يشهد أحتفال التربية والتعليم باليوم العالمي للطفل
القاضي يشهد أحتفال التربية والتعليم باليوم العالمي للطفل
القاضي يشهد أحتفال التربية والتعليم باليوم العالمي للطفل
القاضي يشهد أحتفال التربية والتعليم باليوم العالمي للطفل
القاضي يشهد أحتفال التربية والتعليم باليوم العالمي للطفل
القاضي يشهد أحتفال التربية والتعليم باليوم العالمي للطفل
القاضي يشهد أحتفال التربية والتعليم باليوم العالمي للطفل
القاضي يشهد أحتفال التربية والتعليم باليوم العالمي للطفل
القاضي يشهد أحتفال التربية والتعليم باليوم العالمي للطفل
القاضي يشهد أحتفال التربية والتعليم باليوم العالمي للطفل
القاضي يشهد أحتفال التربية والتعليم باليوم العالمي للطفل
القاضي يشهد أحتفال التربية والتعليم باليوم العالمي للطفل
القاضي يشهد أحتفال التربية والتعليم باليوم العالمي للطفل
القاضي يشهد أحتفال التربية والتعليم باليوم العالمي للطفل
القاضي يشهد أحتفال التربية والتعليم باليوم العالمي للطفل
القاضي يشهد أحتفال التربية والتعليم باليوم العالمي للطفل
القاضي يشهد أحتفال التربية والتعليم باليوم العالمي للطفل
محافظ المنيا يشهد أحتفالية التربية والتعليم أحتفالا باليوم العالمي للطفل دور رعاية الأطفال للبنين والبنات المهندس محمد فؤاد الرشيدي اللواء اسامة القاضي

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وائل لطفي

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