«السياحة» تناقش الملامح الرئيسية للاستراتيجية الوطنية المستدامة 2030

أعلن الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن ورشة العمل الموسعة التي يتم تنظيمها حاليا بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار والاتحاد المصري للغرف السياحية، قد شهدت مناقشات مهمة في يومها الأول حول الملامح الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة في مصر 2030، واستعراض أهم المشاكل التي تواجه صناعة السياحة وكيفية تحقيق نهضة كبرى تحقق أهداف الدولة من الحكومة والقطاع الخاص من صناعة السياحة باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد القومي .

تهدف ورش العمل الي إستعراض كافة التفاصيل والخطوط العريضة للمهمة التي يقوم بها بيت خبرة عالمي لتحديث الإستراتيجية الوطنية للسياحة والتي سبق وأعدها بيت الخبرة نفسه عام 2009. وفتح حوارات مستفيضة بين الحكومة والقطاع الخاص والبرلمان للوصول إلى صيغة نهائية قوية لتلك الإستراتيجية تصب في صالح الإقتصاد القومي ومضاعفة مشاركة السياحة به.

وشهدت الجلسة الافتتاحية لورشة العمل حضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الذي ألقى كلمة مهمة بتلك الجلسة وبحضور أحمد الوصيف رئيس إتحاد الغرف السياحية ونورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب وكبار مسئولي وزارة السياحة ورؤساء الغرف السياحية وأعضاء مجلس إدارة الإتحاد والغرف وممثلين لجمعيات الإستثمار السياحي بمختلف المحافظات السياحية وعدد من المستثمرين السياحيين , وشهد اليوم الأول 3 جلسات عمل حول سهولة الوصول الجوي للرحلات السياحية ومناقشة التنوع السياحي والبنية التحتية السياحية والاستفادة من المزايا المكانية بمصر، وتتواصل فعاليات ورشة العمل حيث تختتم أعمالها غدا بعدة جلسات مهمة بحضور عدد من السادة الوزراء والمحافظين.

وشهد اليوم الأول لورش العمل بجلسته الافتتاحية وجلساته الثلاث مناقشات مثمرة حول عدة نقاط مهمة تتعلق بصناعة السياحة منها كيفي أن تصبح مصر مقصدا مهما للسياحة المستدامة التي تعد المستقبل الحقيقي للإستثمار السياحى، وتحديد الأنماط والأنشطة السياحية التي تحتاج إلى تطوير وتحديث والمنتجات السياحية التي يجب إطلاقها وتوقيت ذلك ومناقشة توطيد التعاون بين السياحة والطيران باعتبارهما شريكين أساسيين والتسهيلات المطلوبة لرحلات الطيران سواء الخارجية أو الداخلية والمشاركات المجتمعية والاقتصادية للسياحة ووجهات النظر ورؤى خبراء السياحة في مصر حول مستقبل تلك الصناعة في مصر وخاصة تنويع المنتجات السياحية والدعم الحكومي المنتظر للنهوض بالسياحة المستدامة.