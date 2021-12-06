شيوخ وعلماء يشاركون في احتفالات البيت المحمدي بذكرى الإمام الحسين

نظمت مؤسسة البيت المحمدى لدراسات وعلوم التصوف، مساء الأحد، احتفالية دينية كبرى بمناسبة، ذكرى الإمام الحسين سبط الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وذلك بحضور شيوخ وعلماء من كافة المؤسسات الدينية، مثل الأزهر الشريف ومشيخة الطرق الصوفية ووزارة الأوقاف المصرية.

وتُنظم هذه الاحتفالية بصفة مستمرة كل عام، حيث تعد من المناسبات الدينية الكبرى التى تحتفل بها الطرق والزوايا والمؤسسات الصوفية والدينية بمصر.

وشارك فى الاحتفال الدكتور محمد مهنا مستشار شيخ الأزهر السابق، والدكتور رفعت فوزى والدكتور فتحى حجازى والدكتور أحمد عبدالله القرشى والدكتور على صالح وعدد آخر من علماء وأساتذة جامعة الازهر الشريف، حيث وجهت الدعوة لهم من قبل أمانة الدعوة بالبيت المحمدي لحضور الاحتفال بذكرى الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهم، حيث تم تنظيم مجلس قراءة وإسناد (مسند الإمام الحسين من كتب السنة التسعة).

مؤسسة البيت المحمدي، برئاسة الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ورئيس مجلس الأمناء، تواصل أنشطتها العلمية في نشر الدراسات الصوفية الشرعية التي تسهم في النهوض بالمجتمع وتعمل على تهذيب الأفراد سلوكيًا وأخلاقيًا، وتحد من الأفكار المتشددة.