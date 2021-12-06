«نتفليكس» تنظم العرض العالمي الأول لـ «DON'T LOOK UP»

استضافت منصة "نتفليكس" الإلكترونية، العرض العالمي الأول لفيلم «DON’T LOOK UP» بقاعة "جاز" في مركز لينكولن بنيويورك، بحضور أبطال الفيلم: جنيفر لورنس، ليوناردو دي كابريو، ميريل ستريب، جوناه هيل، تايلر بيري، سكوت ميسكودي، رون بيرلمان، تومير سيسلي، هاميش باتيل، بول جيلفويل، والكاتب، المخرج، والمنتج آدم مكاي.

الفيلم من بطولة ليوناردو دي كابريو، جينيفر لورانس، روب مورجان، جوناه هيل، مارك رايلانس، تايلر بيري، تيموثي شالاميه، رون بيرلمان، أريانا جراندي، سكوت ميسكودي، هيميش باتيل، ميلاني لينسكي، مايكل تشيكليس، تومير سيسلي، بصحبة كيت بلانشيت وميريل ستريب إخراج وسيناريو آدم مكادي.

وتدور أحداث الفيلم حول خريجة علم الفلك Kate Dibiasky (النجمة جنيفر لورانس)، وأستاذها Dr. Randall Mindy (النجم ليوناردو دي كابريو)، واكتشافهما الخطير لمذنب يدور داخل النظام الشمسي، والمشكلة أنه على مسار تصادم مباشر مع الكرة الأرضية، ولكن لا أحد يهتم بالأمر.

ويتضح لهما أن تحذير البشرية من مذنب بحجم جبل إيفرست سيدمر الكوكب هي حقيقة من الصعب استيعابها، وبمساعدة Dr. Oglethorpe ( النجم روب مورجان)، ينطلق كل من Kate و Randall بجولة إعلامية تنقلهما من مكتب الرئيسة Orlean ( النجمة ميريل ستريب) التي لا تهتم بالأمر، وابنها المختل نفسيًا ورئيس العاملين بالبيت الأبيض Jason (النجم جوناه هيل)، وصولًا إلى موجات برنامج The Daily Rip، برنامج صباحي مثير يستضيفه كل من Brie ( النجمة كيت بلانشيت) و Jack (النجم تايلر بيري).

فيلم «Don’t Look Up» من تأليف وإخراج المخرج الحاصل على جائزة الأوسكار آدم مكاي (مخرج فيلم The Big Short)، ويشارك في البطولة كل من مارك رايلانس، رون بيرلمان، تيموثي شالاميه، أريانا جراندي، سكوت ميسكودي (المعروف باسم كيد كودي)، هيميش باتيل، ميلاني لينسكي، مايكل تشيكليس، وتومير سيسلي.