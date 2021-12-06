الأمن العراقي ينفي إحراق عناصر إرهابية للمنازل بقرية لهيبان

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الإثنين، عن تأمين الحماية لقرية "لهيبان" بمحافظة كركوك، فيما نفت إحراق العناصر الإرهابية للمنازل.

وقالت الخلية- في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- إن القوات الأمنية المشتركة تعمل على إعادة سكان قرية لهيبان التابعة إلى ناحية سركلان شمال محافظة كركوك التي تعرضت إلى تهديد من قبل عناصر تنظيم داعش الإرهابي، مؤكدة أنه تم تأمين الحماية اللازمة للمنطقة من قبل قوات الفرقة الرابعة عشرة "جيش عراقي"، وقوة من المحور الخامس "بيشمركة".

ونفت الخلية ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام العناصر الإرهابية بحرق عدد من منازل المواطنين في هذه القرية.