الإثنين 06 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهم بإصابة 5 لقيادته لودر بدون فرامل

حبس
حبس

جدد قاض المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة اليوم، حبس سائق لودر تسبب فى إصابة 5 أشخاص لقيادته اللودر بدون فرامل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت أقرت النيابة بندب لجنة هندسية لمعاينة حادث اصطدام لودر بسيارة لتحديد أسباب الحادث الذي تسبب في إصابة 5 أشخاص بإصابات بالغة بمنطقة التجمع الثالث.

وكشفت المعاينة الأولية بأن اللودر بدون فرامل وفقد السائق السيطرة عليه مما تسبب فى اصطدامه بسيارة وتسبب في إصابة 5 أشخاص بإصابات بالغة.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغًا لقسم شرطة التجمع الثالث يفيد بوقوع حادث تصادم بين لودر وسيارة وتسبب في إصابة 5 أشخاص بإصابات بالغة وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

حبس نيابة التجمع سائق لودر

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