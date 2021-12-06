تجديد حبس المتهم بإصابة 5 لقيادته لودر بدون فرامل

جدد قاض المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة اليوم، حبس سائق لودر تسبب فى إصابة 5 أشخاص لقيادته اللودر بدون فرامل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت أقرت النيابة بندب لجنة هندسية لمعاينة حادث اصطدام لودر بسيارة لتحديد أسباب الحادث الذي تسبب في إصابة 5 أشخاص بإصابات بالغة بمنطقة التجمع الثالث.

وكشفت المعاينة الأولية بأن اللودر بدون فرامل وفقد السائق السيطرة عليه مما تسبب فى اصطدامه بسيارة وتسبب في إصابة 5 أشخاص بإصابات بالغة.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغًا لقسم شرطة التجمع الثالث يفيد بوقوع حادث تصادم بين لودر وسيارة وتسبب في إصابة 5 أشخاص بإصابات بالغة وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.