الإثنين 06 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد أشهر الحداد.. هكذا عادت أسرة سمير غانم للجمهور

عائلة سمير غانم
عائلة سمير غانم

بدأت أسرة الفنان الراحل سمير غانم، تعود للحياة من جديد بعد فترة طويلة من الحزن على رحيل الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، حيث بدأت الأسرة تستعيد نشاطها تدريجيًا لتعود أسرة البهجة الفنية لجمهورها من جديد.

ومن خلال النقاط التالية، يرصد "الدستور" نشاط الأسرة الفنية المحببة لدى المصريين، وخططهم القادمة، وعلى رأسهم دنيا سمير غانم، وإيمي سمير غانم.

دنيا سمير غانم

في الأيام القليلة الماضية عادت دنيا وإيمي للظهور مجددًا وسط دعم كبير من الفنانين والجمهور:

  • ظهرت «دنيا» في فعالية كسفيرة للنوايا الحسنة في «يونيسف مصر» ضمن احتفالية اليوم العالمي للطفل.
  • تستعد لاستئناف تصوير مسلسل «عالم موازي»، ومن المتوقع عودتها للتصوير بداية العام المقبل.
  • أبهرت «دنيا» الجمهور أمس، في احتفالية «قادرون باختلاف»، وقدمت أغنية «بلادي سلام»، وشكرت الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تكريم والدها.

إيمي سمير غانم

  • تدرس «إيمي» حاليًا، العودة إلى نشاطها الفني من جديد بعد فترة طويلة.
  • ترددت أنباء عن مسلسل يجمعها بحسن الرداد، إلا أن الخطة لم تكتمل بعد، وتتجه الفكرة للتأجيل حاليًا.
  • تعد «إيمي» من أكثر أفراد الأسرة التي أثر الحزن عليها.

حسن الرداد

  • عاد الفنان حسن الرداد، زوج «إيمي»، لمزاولة نشاطه الفني.
  • ظهر مؤخرًا في برنامج «حبر سري».
  • تعاقد على مسلسل لفورمات أجنبي.
  • ينتظر استكمال فيلم «تحت تهديد السلاح».

رامي رضوان

  • عاد الإعلامي رامي رضوان، لتقديم حلقاته بانتظام في برنامج «مساء dmc».
  • سافر إلى باريس في إحدى الفعاليات التي حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
  • قدم «رامي» تغطية مباشرة خلال زيارة باريس.
  • دعم رامي رضوان، زوجته دنيا سمير غانم، أمس، بعد غناءها أمام الرئيس السيسي.
لفنان الراحل سمير غانم سمير غانم دلال عبد العزيز أسرة البهجة دنيا سمير غانم إيمي سمير غانم

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وائل لطفي

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