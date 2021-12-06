النيابة تعاين موقع مصرع مسجل خطر وتحقق مع آخرين في مداهمة أمنية بدمياط

تعاين النيابة العامة الموقع الذي لقي فيه مسجل خطر مصرعه في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة، والتحقيق مع المتهمين الذين تم القبض عليهم في مداهمة أمنية بدمياط.

كانت أكدت التحريات قيام عنصريين إجراميين أحدهما سبق اتهامه فى 11 قضية "قتل ومخدرات وآداب عامة والآخر سبق اتهامه فى 6 قضايا "مخدرات ابتزاز أموال وأحداث" وسبق ارتكابهما جرائم سطو مسلح وقطع طرق وسرقات بالإكراه ومطلوب ضبطهما فى قضية مخدرات باتخاذ إحدى مراكب الصيد المستأجرة على شاطئ النيل بدائرة قسم شرطة السرو وكراً لترويج وبيع المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر.

وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط لاستهدافهما ولدى وصول القوات واستشعارهما بها بادرا بإطلاق أعيرة نارية من أسلحة كانت بحوزتهما تجاه القوات فبادلتهما بالمثل وتمكنت من السيطرة على الموقف.

وأسفر ذلك عن مصرع أحدهما وضبط الثانى، كما تمكنت القوات من ضبط عنصر إجرامي آخر كان بصحبتهم سبق اتهامه فى قضيتى "مخدرات وسلاح" وعُثر بحوزتهم على 2 بندقية آلية و بندقية خرطوش وكمية من الذخائر وكمية من مخدر البانجو وزنت 25 كيلو جرام وكمية من مخدر الحشيش وزنت 1.200 كيلو جرام وهاتف محمول وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.