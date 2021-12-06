الإثنين 06 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تعاين موقع مصرع مسجل خطر وتحقق مع آخرين في مداهمة أمنية بدمياط

جثة
جثة

تعاين النيابة العامة الموقع الذي لقي فيه مسجل خطر مصرعه في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة، والتحقيق مع المتهمين الذين تم القبض عليهم في مداهمة أمنية بدمياط.

كانت أكدت التحريات قيام عنصريين إجراميين أحدهما سبق اتهامه فى 11 قضية "قتل ومخدرات وآداب عامة والآخر سبق اتهامه فى 6 قضايا "مخدرات ابتزاز أموال وأحداث" وسبق ارتكابهما جرائم سطو مسلح وقطع طرق وسرقات بالإكراه ومطلوب ضبطهما فى قضية مخدرات باتخاذ إحدى مراكب الصيد المستأجرة على شاطئ النيل بدائرة قسم شرطة السرو وكراً لترويج وبيع المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر.

وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط لاستهدافهما ولدى وصول القوات واستشعارهما بها بادرا بإطلاق أعيرة نارية من أسلحة كانت بحوزتهما تجاه القوات فبادلتهما بالمثل وتمكنت من السيطرة على الموقف.

وأسفر ذلك عن مصرع أحدهما وضبط الثانى، كما تمكنت القوات من ضبط عنصر إجرامي آخر كان بصحبتهم سبق اتهامه فى قضيتى "مخدرات وسلاح" وعُثر بحوزتهم على 2 بندقية آلية و بندقية خرطوش وكمية من الذخائر وكمية من مخدر البانجو وزنت 25 كيلو جرام وكمية من مخدر الحشيش وزنت 1.200 كيلو جرام وهاتف محمول وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطابع الأخلاقى لإدارة الرئيس السيسي

الأكثر قراءة

بلاغ للنائب العام يطالب بمنع مطربى المهرجانات من السفر إلى الخارج

مداهمة حدائق الشيطان.. إبادة 12 فدان مخدرات وضبط 3 أطنان بانجو بأسيوط

محمد إمام يحرر محضرًا ضد القائم على إدارة صفحته: «رفض إعطاءه الباسورد»

بعد قبلات حفل «قادرون باختلاف».. فريدة: الوقوف بجوار الرئيس حلمى من سنين

أول تعليق من محمود الخطيب بعد وعد الرئيس السيسى لأحمد طارق بالانضمام للأهلى

«رياح وأمطار».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إنترنت الأشياء.. اقتصاد يقلب موازين العالم

محمود خليل

تعليم البنات.. والخروج من «قفص الحريم»

جرجس شكرى

التمرد على النص المسرحى

ماجد حبته

لكمات البابا للمجتمع الأوروبى

الحسين عبدالرازق

الموضوع أكبر من سوستة!

د. منى حلمى

لا تسألونى عن هويتى ومرجعيتى وخصوصيتى

د.أحمد الخميسى

الأمثال الشعبية المصرية والروسية

محمد نجم

«أوميكرون» وتأثيره محليًا وعالميًا

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: إدارة أمريكا للصراع تمنح إسرائيل الوقت لاستكمال ضم الضفة

فلسطين: إسرائيل تواصل الاقتطاع من أموالنا المُستحقة وتضعنا فى وضع مالى صعب

الصحة الإسرائيلية: الأطفال حتى 9 سنوات يُشكلون 40% من إصابات كورونا