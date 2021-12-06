قرار جديد من المحكمة فى اتهام رامز جلال بسرقة فكرة برنامجه الرمضانى

قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، تأجيل نظر الدعوى المقامة ضد الفنان رامز جلال وشركة "إم بي سي مصر" وشركة "إي بروديوسر" من قبل الكاتبة هيام سليم، والتي تتهمهم فيها بسرقة حق الملكية الفكرية لبرنامج رامز جلال الرمضاني، إلى جلسة 5 يناير المقبل.

كانت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، قضت في ٢١ سبتمبر الماضي، بعدم الاختصاص في الدعوى المقامة ضد الفنان رامز جلال وشركة "إم بي سي مصر" وشركة "إي بروديوسر" من قبل الكاتبة هيام سليم، وإحالة الدعوى للدائرة الاستئنافية لنظرها.

وقالت هيام سليم في الدعوى، إنها قدمت فكرة برامج رامز جلال الرمضانية، وتسجيل فكرتها بالشهر العقاري بسجلات توثيق الأفكار، حيث قامت في وقت سابق على البدء في العمل بالمصنف إلى تسجيل الفكرة المكتوبة بالشهر العقاري برقم 2543 وبتاريخ 29/ 5 /2016 قبل تصوير البرنامج بما يقارب السنة، ثم تواصل معها فريق إعداد برنامج رامز ومدير أعماله ومدير البرنامج وقام الفريق بالاعتداء على الفكرة المكتوبة للمصنف والعمل بها حرفيًا.

وكانت الدعوى قد نظرت في وقت سابق أمام المحكمة الجنائية الاقتصادية، ضد رامز وصاحب قناة "إم بي سي"، ولكن المحكمة انتهت إلى التشكك في كفاية الأدلة الجنائية وتمسك رامز بمدنية النزاع.