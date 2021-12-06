غلق 39 محلا ومقهى وتحرير 2061 محضرا في حملات تفتيشية بالإسكندرية

نفذت أحياء محافظة الإسكندرية، بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الأحياء، وذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

و أسفرت الحملات عن غلق 32 محلا مخالفا، و7 مقاهي والتحفظ على 1021 حالة إشغال من المقاهي، بالإضافة إلى تحرير 1040 محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية، تقدر ب 276 ألف جنيه على المحلات غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية.

وأكد أن المحافظة ملتزمة بقرارات رئيس مجلس الوزراء الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا، مشدداً علي استمرار شن حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء والتي يتابع تنفيذها السادة نواب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء ومعاوني المحافظ، والجهات المعنية.

كما كلف محافظ الإسكندرية، الأجهزة التنفيذية بإزالة جميع صور المخالفات وعدم السماح بعودة فوضى البناء المخالف مرة أخرى وضرورة التصدي بكل حزم للمخالفات وإعلاء كلمة القانون، وفي هذا الصدد شن حى المنتزه أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود، حملة مكبرة تمكنت من إزالة الدور الحادي عشر بالعقار الكائن خلف شارع الصداقة منطقة سيدى بشر قبلي، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

- إزالة مجموعة من تعديات ومخالفات البناء

وقام حي العامرية ثان برئاسة اللواء أشرف بهجت حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف، وأسفرت الحملة عن فك شدة خشبية لسقف بالدور الأول علوى بقرية البيصار، وتم التحفظ على كمية من الحديد وكذا إزالة حوائط مبانى من الطوب الابيض بالدور الأرضى بمنطقة الكينج بحرى الكافوري.

ونفذ حي العجمى برئاسة السيد موسى حملة مكبرة لازالة التعديات على اراضى الدولة، حيث تمكنت الحملة من تنفيذ قرار إزالة التعديات بالموقع الكائن خلف الحديد والصلب طريق ام زغيو على مساحة18 ألف م2.

وواصل حي العامرية أول برئاسة الأستاذ محمد عبد الله، حملاته لإيقاف أعمال البناء المخالف، و تم إزالة شدة خشبية دور أول علوى بنجع العرجى وإيقاف أعمال ترميم بأحد المحلات بشارع القسم بدون ترخيص وتم تشميع المحل واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.