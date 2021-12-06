تشميع 8 منشآت بدون ترخيص وإعدام طن أغذية فاسدة بالشرقية

أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة إلى قيام إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بالتنسيق مع مفتشي مكاتب الأغذية بكفر صقر وبلبيس والقنايات والحسينية والعاشر من رمضان بشن حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية لمراجعة السلع المعروضة والتأكد من جودتها وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

أضاف وكيل وزارة الصحة أن جهود الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط 8 منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص وبهم نقص شديد في الاشتراطات الصحية، منهم 6 منشآت غذائية ببلبيس، ومنشأه بالعاشر من رمضان، ومنشأة بالقنايات، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، كما تم إعدام طن و166 كجم مخللات وأسماك وأغذية مختلفة وعصائر، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 165 عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، مشيراً إلى أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة وتحرير ٩٨ محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة بكفر صقر وبلبيس والقنايات والحسينية والعاشر من رمضان.

و من جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشيراً إلى إستمرار الرقابة والتفتيش على الأسواق ومخازن حفظ الأغذية والمنشآت الغذائية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة والسيطرة وعدم استغلال المواطنين.

وكانت إدارة تموين مركز فاقوس، بمحافظة الشرقية، قد شنت حملة تموينية برئاسة محمد فوزي مدير الإدارة، حملة من إدارة الطب البيطري بفاقوس للوقوف علي مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر جنح، وتم تحريز 26 جلد حمار بكل جلد الأذنين غارقة فى الدماء، كما تم تحرير محضر جنح ذبح خارج السلخانة وتم التحفظ على 10 كيلو لحم وتحرير تقرير إثبات حالة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.