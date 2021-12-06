عروض أفلام ومحاضرة عن «صناعة الفيلم» بنادي سينما بورسعيد (صور)
استأنف نادي سينما بورسعيد، الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز، فعالياته، وذلك بتنظيم محاضرة عن كيفية صناعة الفيلم القصير والتسجيلي للمخرج مختار علي، من المركز القومي للسينما.
كما تم عرض ثلاثة أفلام وهي فيلم "من جوه" إخراج رامي الجابري، والفيلم التسجيلي "مجاديف" إخراج عمر المشد، والفيلم التسجيلي "كف الجبل" إخراج لؤي جلال.
وعقب العروض أُقيمت ندوة لمناقشة الأفلام مع الجمهور، وقام بإدارتها الناقد السينمائي أحمد النبوي.
جدير بالذكر أن نادي سينما بورسعيد، يشرف عليه فنيًا الناقد السينمائي أحمد عسر، وتقام فعالياته باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.