الإثنين 06 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عروض أفلام ومحاضرة عن «صناعة الفيلم» بنادي سينما بورسعيد (صور)

نادي سينما بور سعيد
نادي سينما بور سعيد

استأنف نادي سينما بورسعيد، الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز، فعالياته، وذلك بتنظيم محاضرة عن كيفية صناعة الفيلم القصير والتسجيلي للمخرج مختار علي، من المركز القومي للسينما.

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نادي سينما بور سعيد

كما تم عرض ثلاثة أفلام وهي فيلم "من جوه" إخراج رامي الجابري، والفيلم التسجيلي "مجاديف" إخراج عمر المشد، والفيلم التسجيلي "كف الجبل" إخراج لؤي جلال.

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نادي سينما بور سعيد

وعقب العروض أُقيمت ندوة لمناقشة الأفلام مع الجمهور، وقام بإدارتها الناقد السينمائي أحمد النبوي.

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نادي سينما بور سعيد

جدير بالذكر أن نادي سينما بورسعيد، يشرف عليه فنيًا الناقد السينمائي أحمد عسر، وتقام فعالياته باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.

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نادي سينما بور سعيد

نادي سينما بور سعيد
نادي سينما بور سعيد
نادي سينما بور سعيد
نادي سينما بور سعيد
نادي سينما بور سعيد
نادي سينما بور سعيد
نادي سينما بور سعيد
نادي سينما بور سعيد
نادي سينما بور سعيد
نادي سينما بور سعيد
نادي سينما بور سعيد
نادي سينما بور سعيد
نادي سينما بور سعيد
نادي سينما بور سعيد
نادي سينما بور سعيد
نادي سينما بور سعيد
نادي سينما بور سعيد
نادي سينما بور سعيد
وزارة التربية والتعليم المركز القومي للسينما مركز الثقافة السينمائية الاجراءات الوقائية والاحترازية التزام بارتداء الكمامات لإجراءات الوقائية والاحترازية ارتداء الكمامات الطبية

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وائل لطفي

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