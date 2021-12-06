الإثنين 06 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكرملين: لن يكون هناك بث مباشر للمحادثات بين بوتين وبايدن

دميترى بيسكوف
دميترى بيسكوف

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف أن المحادثات بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي جو بايدن، ستجري في حوالي الساعة السادسة مساءً بتوقيت موسكو، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك بث مباشر للمحادثات.

وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الإثنين: "سوف نعرض المشاهد الأولى لهذه المحادثات فقط، وستكون المحادثات بين الرئيسين خلف الأبواب المغلقة بالكامل". 

وردًا على سؤال بشأن موضوعات وملفات المحادثات، قال بيسكوف: "سيكون من الضروري مناقشة كيفية تنفيذ التفاهمات، التي تم التوصل إليها في جنيف خلال قمة الرئيسين 16 يونيو الماضي، والبدء في السعي لمعرفة ما يتم تنفيذه بالكامل، وما يتطلب جهودًا إضافية"، مشيرا إلى أن الرئيسين سيناقشان أيضا العلاقة الثنائية، التي لا تزال في حالة يرثى لها إلى حد ما. وتابع: " ستكون المحادثات بين الرئيسين مباشرة، ولا أستطيع أن أقول من سيكون بجانب الرئيس بايدن أثنائها"، لافتا إلى أن الرئيس بوتين يتواصل مع الوزراء المعنيين ورؤساء الإدارات قبل مثل هذه المحادثة الجادة.

تأتي المحادثات الروسية الأمريكية على أعلى مستوى في ظل تأكيد الولايات المتحدة أن لديها أدلة على أن روسيا وضعت خططا لهجوم واسع النطاق على أوكرانيا.

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وائل لطفي

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