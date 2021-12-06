إيطاليا تطبق إجراءات أكثر صرامة للحد من انتشار «كورونا»

بدأت إيطاليا اليوم الإثنين، تطبيق إجراءات أكثر صرامة خاصة بفيروس كورونا، تستهدف بشكل خاص توسيع نطاق صلاحيات ما يعرف بـ"جواز كورونا الأخضر" لفرض قيود على تحركات غير المحصنين ضد الفيروس.

وذكرت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية، أن الإجراءات الجديدة تستثني الأشخاص الذين لم يتم تحصينهم ضد كوفيد-19 من العديد من الأنشطة الاجتماعية والثقافية والترفيهية، ومن المقرر أن تظل سارية حتى 15 يناير المقبل.

ويمنح جواز كورونا الأخضر المتميز الجديد فقط للمحصنين والذين تعافوا من فيروس كورونا في الأشهر الستة الماضية.

واعتبارًا من اليوم، سيتطلب دخول دور السينما والمسارح والأماكن الرياضية والجلوس على الطاولات في الحانات والمطاعم إظهار جواز كورونا الأخضر المتميز.. ومع ذلك، يظل الجواز الأخضر "العادي" كافيًا لدخول أماكن العمل.

وكان أعلن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا، حظر دخول إيطاليا لأي شخص تواجد خلال الـ14 يومًا الأخيرة في كل من جنوب إفريقيا، ليسوتو، بوتسوانا، زيمبابوي، موزمبيق، ناميبيا، وإيسواتيني.

وقال وزير الصحة الإيطالي- في بيان مقتضب أوردته وكالة "اكي" الإيطالية: "يعمل علماؤنا على دراسة المتحور الجديد (بي. 1.1.529) من فيروس كورونا المستجد"، مشيرًا إلى أنه في غضون ذلك يتم اتباع أقصى درجات الحيطة.

وكان تم رصد متحور جديد مثير للقلق من فيروس كورونا، والذى أشار العلماء إلى أنه قفزة كبيرة فى التطور، قد دفع العديد من الدول إلى فرض قيود على السفر من المنطقة.