ألمانيا تساهم بـ1.5 مليار يورو لدعم الزراعة والأمن الغذائي بالدول الشريكة

تساهم ألمانيا بمساعدات تنموية تقدر بنحو 5ر1 مليار يورو من أجل الأمن الغذائي ودعم الزراعة والتنمية الزراعية في البلدان الشريكة.

وذكرت السفارة الألمانية بالقاهرة - في بيان اليوم الاثنين - أن المؤسسة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية أطلقت مبادرة تحت عنوان (عالم بلا جوع) عام 2014 والتي تشارك فيها قطاعات السياسة والاقتصاد والعلم والمجتمع في مئات المشروعات في 35 دولة حول العالم بهدف تحقيق هدف "صفر جوع"، مشيرا إلي أن حوالي ملياري شخص في العالم يعانون من سوء التغذية أو الجوع.

وأضاف أن المشروعات الألمانية تدعم الابتكارات في مجال الزراعة وتحقق التنسيق في المجالات العلمية والمعرفية.

وأوضح أن مجالات التعاون الدولي في قطاع الأبحاث المتعلقة بالغذاء أطلقته وزارة الغذاء والزراعة الألمانية وهو عبارة عن مشروع أطلق في عام 2013 بهدف التشبيك بين الأبحاث الألمانية في مجالات الزراعة والغذاء وقطاعات العلوم العالمية، سعيا بشكل خاص إلى تحقيق هدف دعم ورعاية الزراعة والأوضاع الغذائية في مناطق جنوب الصحراء في أفريقيا وجنوب شرق آسيا.

فيما قالت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة، إن أعداد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي بمستوياته المختلفة سواء أزمة أو أسوأ من ذلك، كانت أعلى مما كان عليه الوضع في عام 2020، وعزت المنظمة ذلك إلى الصراعات والصدمات الاقتصادية بما في ذلك المرتبطة بتداعيات فيروس كورونا، إضافة إلى الأحوال الجوية والكوارث الطبيعية أو مزيج من هذه الدوافع.

وقالت المنظمة في تحديث وزعته، في جنيف، لتقريرها عن أزمات الأمن الغذائي في العالم لعام 2021 الجاري، وذلك في البلدان التي تم تصنيفها في العام الماضي باعتبارها تواجه أزمات غذائية، إنه في 42 دولة من أصل 55 دولة مدرجة في التقرير العالمي لأزمات الأمن الغذائي التي تمت تغطيتها في تحديث سبتمبر، ارتفع عدد الأشخاص الذين يواجهون أزمة أو أسوأ من ذلك (المرحلة الثالثة أو أعلى من انعدام الأمن الغذائي بحسب التصنيف العالمي) وذلك من 135 مليون شخص في العام الماضي إلى 161 مليونًا في العام الجاري وبزيادة تصل إلى 19%.