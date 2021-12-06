الإثنين 06 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس سائق قتل زوجته بعد وصلة تعذيب فى المنيرة

حبس سائق
حبس سائق

قرر قاضي المعارضات بشمال الجيزة، تجديد حبس سائق قتل زوجته بمنطقة المنيرة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كان المتهم اعترف خلال التحقيقات بـ قتل زوجته المجني عليها بعد خلافات بينهما، بسبب تعاطي مواد مخدرة، وأن المتهم "سيد. م"، اعتدى بالضرب على زوجته بعد توثيقها بالحبال بواسطة عصا أمام أطفالهما حتى لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها نتيجة التعدي عليها.

انتقل فريق من جهات التحقيق لمكان الجريمة بمنطقة المنيرة الغربية لمناظرة جثمان المجنى عليها، وكشفت المناظرة، عن أن الجثة لسيدة في العقد الثالث من عمرها، وترتدى ملابسها موثقة بالحبال وبها آثار تعذيب.

واستمعت النيابة لأقوال عدد من الشهود، قالوا إن مشاجرة نشبت بين المتهم وزوجته قبل الواقعة بعدة ساعات كانت دائما تتشاجر معه بسبب عدم إعطائها مصروف البيت لإنفاقه على المخدرات.

وتابع الشهود، أن المتهم حاول الاعتداء على زوجته بالضرب عدة مرات، إلا أن الجيران تدخلوا لمحاولة الفصل بينهما، فتشاجر معهم وطلب منهم عدم التدخل.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقي قسم إمبابة بلاغا يفيد بوجود جثة ربة منزل تدعى "آية. ج"، بانتقال رجال المباحث تبين وجود جثة سيدة داخل شقتها بالمنيرة مقيدة بالحبال وبجانبها عصا.

بعمل تحريات تبين أن وراء تلك الواقعة زوج المجني عليها بسبب الخلافات المستمرة، وتم إعداد الأكمنة وتم ضبط المتهم، الذي اعترف بارتكاب الواقعة، وحرر محضر وتولت النيابة التحقيقات.

قاضي المعارضات شمال الجيزة تجديد حبس سائق زوجته المنيرة

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