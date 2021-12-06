الإثنين 06 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المفوضية الأوروبية توافق على تمويل بـ920 مليون يورو لأيرلندا

المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية

اعتمدت المفوضية الأوروبية قرارًا بتخصيص تمويل من احتياطي "تعديل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" لصالح أيرلندا، بمبلغ إجمالي قدره 920.4 مليون يورو.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية أن أيرلندا هي المستفيد الأكبر من الاحتياطي، وأول دولة عضو تحصل على تمويلها المسبق.

وتابع البيان أن هذا التمويل سيساعد الاقتصاد الأيرلندي في التخفيف من تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، من خلال دعم المناطق والقطاعات الاقتصادية، بما في ذلك خلق فرص العمل والحماية، مثل خطط العمل قصير المدى، وإعداد المهارات والتدريب.

وقالت مفوضة التماسك والإصلاحات إليسا فيريرا: "كان لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تأثير سلبي على حياة الكثير من الناس داخل الاتحاد الأوروبي.. والمواطنون في أيرلندا هم أكثر من يشعر بذلك، ويرمز احتياطي تعديل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى التضامن مع أولئك الأكثر تضرراً".

وستتلقى أيرلندا 361.5 مليون يورو في عام 2021، و276.7 مليون يورو في عام 2022 و282.2 مليون يورو في عام 2023، ويمكن أن يغطي التمويل النفقات منذ أول يناير 2020.

وستقوم المفوضية بصرف الدفعة الأولى من التمويل المسبق لأيرلندا بحلول نهاية العام الحالي، وتتوقع المفوضية اعتماد قرارات احتياطي تعديل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء الأخرى في الأسابيع المقبلة.

يشار إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان له تأثير سلبي على جميع الدول الأعضاء، ولكن بطرق مختلفة؛ حيث يتأثر بعض الدول الأعضاء أو المناطق أو القطاعات أو المجتمعات المحلية أكثر من غيرها.

وتم وضع احتياطي تعديل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بقيمة 5.4 مليار يورو لدعم جميع الدول الأعضاء مع ضمان التركيز القوى على الأكثر تضرراً.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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