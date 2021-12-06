هل الرياضة والمياه يغنيان عن استخدام «الفلير والبوتوكس»؟..  شريف حجازي يُجيب

انتشرت خلال الآونة الأخيرة العديد من الأراء والنصائح الناتجة عن العديد من الفنانات في الدراما أو السينما اللواتي يُصرحن بأن السر وراء جمالهن ونضارة بشرتهن و تناسق أجسادهن ورائها الرياضة والماء و تناول الوجبات الغذائية فقط، ولعل من أبرزهن في هذه القائمة كانتا الفنانة المصرية سارة سلامة، المطربة المغربية دنيا بطمة، والفنانة المصرية جوري بكر، وعلى النقيض تماماً ظهرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، التي أشارت إلى أن السر وراء جمالها و نضارتها هو استخدامها للفلير والبوتكس والتاكسس وجلسات الألترا ساوند، و غيرها العديد من التقنيات التجميلية التي لطالما يُرشدنا إليه خبراء التجميل والأطباء والجراحين ليظهر هنا السؤال الذي لابد من الفصل فيه، هل من الممكن أن تُغني الرياضة و الأطعمة و تناول المياه بالكميات الوفيرة عن استخدام الفيلر والبوتوكس أم لا؟

هذا ما يُرشدنا إليه الدكتور شريف حجازي أخصائي جراحة التجميل خلال السطور التالية:

يقول شريف حجازي أنه لابد من الضرورة في البداية تعريف الفرق بين حقن الفيلر والبوتوكس أولاً الفيلر أو كما تسمى حقن التعبئة فهي عبارة عن مواد طبيعية وأخرى مصنعة تحقن تحت الجلد لتعطي مظهرًا أكثر شبابًا و نضارة وحيوية، أغلب هذه الحقن تستخدم خلال فترة لا تتجاوز النصف ساعة لتعطي نتائج مدهشة قد تستمر من 4 إلى 6 شهور أو إلى عام كامل على حسب طبيعة استقبال الجسم للمادة، فهي تقوم بملئ المناطق الفارغة، وهي تعتبر نوع من أنواع العلاج السهل و السريع، ولكن ليس كل أنواع حقن الفيلر تصح لكل التجاعيد وخطوط الوجه وعند استخدام النوع الصحيح فان النتيجة تكون أفضل وأكثر إرضاء للمريض، ولذلك يجب أن تتم عند طبيب متمرس و ماهر.

ويُتابع حجازي، أنه بالنسبة الي حقن البوتوكس فهو عبارة عن مادية تُستخدم لتقليل او حدوث شلل مؤقت في وظيفة العضلات وتستخدم هذه المادة للتأثير على العضلات المسببة للتجاعيد وخطوط الوجه، والهدف من حقن البوتوكس منع تقلصات العضلات التي تظهر في تعبيرات الوجه، التي تؤدي إلى ظهور التجاعيد مع تقدم السن، ومنع أعراض الشيخوخة ومظاهر تقدم السن وتستخدم على حد سواء للرجال و النساء.

وأختتم أنه بذلك القول لا يُمكن أن تكون المياه أو الرياضة والتغذية السليمة هي العوامل الأساسية التي تُحارب علامات التقدم في العمر أو التخلص من الخطوط الرفيعة أو ملئ الفراغات في مناطق الوجه المُختلفة فلابد من أن يكون الأمر يعتمد على قاعدتين أساسيتين وهما:

أولاً الاعتماد على العقاقير الطبية التجميلية مثل الفيلر والبوتوكس، وثانيًا الإختيار السليم للطبيب الماهر الذي يستطيع استخدام هذه المواد بحرفية تُظهر الشخص وكأنه بطبيعيته لا يختلف كثيراً عن شكله فيما سبق بل علي العكس قد حصل علي الشكل الجمالي الأفضل.