الإثنين 06 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تجهيز أسطول «مصر للطيران» لاستيعاب زيادة الحركة الركابية في رأس السنة

مصر للطيران
مصر للطيران

كشفت مصادر مطلعة بالشركة القابضة لمصر للطيران، عن انسيابية معدلات التشغيل الجوية والركابية عبر متن طائرات شركة مصر للطيران خلال الفترة الحالية، رغم تفشي المتحور الجديد ببعض دول العالم، مؤكدا عدم تأثر رحلات مصر للطيران بإغلاق بعض الدول للحركة الملاحية الجوية بمطاراتها، مشددا على تطبيق جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية والصحية على جميع رحلات الشركة بمرحلتي السفر والوصول، وفقا لتوصيات منظمات الطيران المدني الدولية ومنظمة الصحة العالمية.

وأضافت المصادر، في تصريحات لـ"الدستور"، أن شركة مصر للطيران تشهد حاليا ارتفاعا ملحوظا في الإعداد الركابية مختلفة الجنسيات بمرحلتى السفر والوصول من وإلى مختلف دول العالم، كما تستعد الشركة الوطنية للطيران لقرب الاحتفالات بأعياد رأس السنة الميلادية الجديدة وعيد الميلاد، حيث تشهد تلك المناسبات كثافة ركابية وجوية هائلة الى المطارات المصرية المصرية، لافتا اإلى تجهيز أسطول الشركة الوطنية للطيران لاستقبال الحركة الركابية المتزايدة والمتوقع وصولها مع انطلاقة العام المقبل.

وأشارت المصادر، إلى أن شركة مصر للطيران تلتزم بتطبيق أعلى معايير السلامة الصحية والوقائية على متن طائراتها قبل الإقلاع وبعد الهبوط بمختلف المطارات، وفقا للتعليمات المشددة من جانب الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، في ظل الظروف الصحية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، وبالأخص عقب ظهور وتفشي المتحور الجديد "أوميكرون".

وأوضحت المصادر، ان التعاقدات التي أبرمتها شركات مصر للطيران خلال معرض دبى للطيران 2021، جاءت وفقا للسمعة الطيبة التي تتمتع بها شركتنا الوطنية عبر سنوات عديدة، وثقة العملاء من مختلف شركات الطيران العالمية والعربية والأفريقية، في التجهيزات الضخمة والامكانيات الهائلة التي تتمتع بها مصر للطيران والتي تتبع كافة التطورات التكنولوجية الهائلة المعمول بها بقطاع النقل الجوي العالمي، بالإضافة إلى كفاءة العنصر البشري والقيادات والكوادر التي تتميز بها شركات مصر للطيران.

القابضة لمصر للطيران شركة مصر للطيران تفشي المتحور الجديد التدابير الاحترازية والوقائية منظمة الصحة العالمية

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