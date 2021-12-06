الإثنين 06 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال شهر نوفمبر

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية

 قامت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بتنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة خلال شهر نوفمبر، فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى ورفع معدلات الأداء للأجهزة التنفيذية بجميع محافظات الجمهورية .

حيث تم تنظيم مشروع إدارة الأزمات والكوارث لمحافظتى ( القليوبية - السويس) بكافة أجهزتهما التنفيذية ومديرية الأمن للوقوف على مدى جاهزيتهما واستعداداتهما بما لديهما من إمكانيات لمجابهة المواقف الطارئة من خلال فـــرض بعـــض السيناريوهـــات المختلفة والمحتمل حدوثها أو مواجهتها فى ظل الظروف الراهنة وما تم من أزمات ببعض المحافظات خلال المرحلة السابقة بما يهدف إلى تنمية مهارات الأجهزة التنفيذية بالمحافظتين لمجابهة الأزمات والكوارث، والذى كان له عظيم الأثر فى مواجهة موجة الطقس السيئ التى تعرضت له البلاد خلال الأيام الماضية والحد من آثارها.

وعلى جانب آخر وانطلاقاً من حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنمية روح الولاء والانتماء لدى شباب الجامعات المصرية، نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عددا من الزيارات لطلبة الجامعات المصرية إلى عدد من ( الوحدات العسكرية – المشروعات التنموية العملاقة )، كما نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى الندوة التثقيفية السادسة والعشرين بجامعة ( بنها ) بحضور قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ورئيس الجامعة، وتم خلال الندوة إلقاء عدد من المحاضرات لزيادة الوعى وتنمية روح الولاء والانتماء لدى شباب الجامعات، وفى نهاية الندوة تم تكريم عدد من أسر الشهداء والمصابين.

وتأكيداً على التعاون المستمر بين وزارة الدفاع والداخلية تم تأهيل عدد من ضباط الشرطة المدنية بمدرسة الدفاع الشعبى والعسكرى بفرقتى ( قادة أهداف حيوية – مفتشى حراسات مشددة ).

رئيس التحرير

وائل لطفي

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