«من عيد الميلاد إلى العوة».. تاريخ ومواعيد النوات في الإسكندرية 2021-2022

رياح شديدة وطقس بارد، هكذا يبدو وضع الطقس في محافظة الإسكندرية، والتي تشهد عدد من النوات على مدار العام، معروفة بالتواريخ ولها أسمائها المحددة التي يحفظها أهالي الإسكندرية جيدًا؛ حيث تشهد المحافظة في هذه النوات اضطرابًا شديدًا في الأجواء، وقد تصل إلى تعطل الدراسة في بعض الأحيان.

مواعيد النوات في الإسكندرية

وفي السطور التالية، ترصد "الدستور" أبرز النوات مواعيد النوات في الإسكندرية التي تتعرض لها الإسكندرية على مدار العام.

"نوة المكنسة"

بدأت نوة المكنسة في 16 نوفمبر الماضي، واستمرت لمدة 4 أيام وهي نوة شديدة الأمطار شمالية غربية.

وهناك نوة "باقي المكنسة"، والتي بدأت في 22 نوفمبر واستمرت لمدة 4 أيام وهي نوة ممطرة جنوبية غربية.

"نوة قاسم"

بدأت نوة قاسم في 4 ديسمبر الجاري –أي منذ أيام- وتستمر لمدة 5 أيام وهي نوة مصحوبة بعواصف جنوبية غربية.

"نوة الفيضة الصغيرة"

تبدأ نوة الفيضة الصغيرة في 19 ديسمبر وتستمر لمدة 5 أيام وهي نوة تصحبها أمطار شمالية غربية.

"نوة عيد الميلاد"

هي آخر نوات العام الجاري، وتبدأ نوة عيد الميلاد يوم 28 ديسمبر وتستمر لمدة يومان وهي نوة شديدة الأمطار غربية.

لم تقتصر نوات محافظة الإسكندرية على هذا العام فقط، بل إن هناك نوات في عام 2022.

"نوة رأس السنة"

هي أولى نوات الإسكندرية التي تحدث في عام 2022، تتراوح شدتها ما بين ممطرة وغزيرة حيث تبدأ يوم 1 يناير وتستمر لمدة 4 أيام متواصلة.

"نوة الفيضة الكبيرة"

تبدأ نوة الفيضة الكبيرة في 9 يناير المقبل، وتستمر لمدة 6 أيام.

"نوة الغطاس"

تبدأ نوة الغطاس في 18 يناير، وتستمر لمدة 3 أيام.

"نوة الكرم"

تبدأ نوة الكرم في 28 يناير، وتستمر لمدة 7 أيام.

"نوة الشمس"

تبدأ نوة الشمس الصغرى في 14 فبراير، وتستمر لمدة 3 أيام.

"نوة السلوم"

تبدأ نوة السلوم 4 مارس، وتستمر لمدة يومان.

"نوة الحسوم"

تبدأ نوة الحسوم 8 مارس، وتوصف بأنها تكون شمالية شرقية ممطرة أحياناً، ويستمر باقي نوة الحسوم إلى 14 مارس، أي تستمر قرابة 6 أيام.

"نوة الشمس الكبرى"

تبدأ نوة الشمس الكبرى في يوم 22 مارس، وتستمر لمدة يومان.

"نوة عوة"

تبدأ نوة عوة في 29 مارس أي بعد أسبوع من حلول فصل الربيع، وهي وهي شمالية غربية، ممطرة أحياناً.