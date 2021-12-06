الإثنين 06 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انطلاق فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الروسى «جسر الصداقة- 4»

فعاليات التدريب
فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الروسى

فى إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكل من مصر وروسيا انطلقت فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الروسى «جسر الصداقة ــ4» ، والذى يستمر لعدة أيام بالمياه الإقليمية بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط.

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 فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الروسى

حيث بدأت فعاليات التدريب بمراسم استقبال القوات الروسية المشاركة فى التدريب بقاعدة الإسكندرية البحرية برأس التين، وذلك بحضور الفريق أحمد خالد حسن سعيد قائد القوات البحرية الذى ألقى كلمة رحب خلالها بالقوات البحرية الروسية المشاركة بالتدريب، مؤكدًا أهمية التدريب وما يمثله من إضافة لدعم علاقات التعاون العسكرى بين القوات البحرية المصرية والروسية.

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 فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الروسى

ويشارك فى التدريب عدد من القطع البحرية المصرية والروسية وعناصر من القوات الخاصة البحرية لكلا الجانبين، ومن المقرر أن يشهد التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية لصقل مهارات القادة والضباط وتبادل الخبرات بين الجانبين المصرى والروسى، حيث يهدف التدريب إلى تحقيق التجانس بين العناصر المشاركة ، وتوحيد المفاهيم العملياتية وسرعة تنفيذ المهام المخططة بكفاءة واقتدار.

لا يتوفر وصف.
 فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الروسى

ويأتى التدريب فى إطار خطة التدريبات السنوية المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة لتعزيز آفاق التعاون العسكرى وتبادل الخبرات التدريبية وبما يساهم فى التعرف على أحدث النظم وأساليب القتال البحرى وتعظيم الإستفادة المشتركة للقوات المنفذة للتدريب.

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 فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الروسى
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 فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الروسى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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