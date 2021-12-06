تجديد حبس «مستريحة المنصورة» 15 يومًا على ذمة التحقيقات

قرر مدير نيابة قسم أول المنصورة، بإشراف المستشار علاء السعدني المحام العام لنيابات جنوب المنصورة، تجديد حبس “م.م.م”، 15 يومًا، على ذمة التحقيقات في عدد من قضايا النصب.

وكان تقدم عدد من المواطنين ببلاغات ضد السيدة بتعرضهم لعملية نصب، وحصولها على أموال منهم بحجة العمل والتوظيف فى المفروشات، مقابل أرباح شهرية، وبعد فترة من حصولها على المبالغ المالية اختفت عقب ذلك، وقد تقدم عدد من الضحايا ببلاغات ضدها، ووصل عدد المحاضر المقدمة إلى 30 محضرًا.

ووصل إجمالي المبالغ التى تم الإبلاغ عنه 50 مليون جنيه، وقد تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية ، بتقدم عدد من المواطنين ببلاغات ضد سيدة اتهموه بالنصب والاحتيال عليهم، وحصولها على أموال مقابل منهم بحجة الاستثمار مقابل ارباح شهرية.

واختفت عقب ذلك، وقد تمكن ضباط المباحث من القاء القبض على السيدة أثناء تواجدها بالقاهرة ، و بالعرض على النيابة العامة طلبت تحريات مباحث الأموال العامة ، التى أكدت صحة الواقعة ، فقررت حبسها على ذمة التحقيقات.